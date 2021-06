Le Real Madrid révèle son maillot domicile pour la saison 2021-2022

Alors que les équipementiers ont profité des enjeux des derniers matches de la saison pour dévoiler bon nombre de maillots des plus grands clubs en vue de la saison prochaine, adidas a joué la carte de la patience pour révéler en ce premier jour du mois de juin la tunique que les joueurs du Real Madrid porteront à domicile pour la campagne 2021-2022.

Même quand la Maison Blanche ne joue pas, elle est au cœur de l’actualité et attire tous les regards. Alors que les Madrilènes ont connu une saison blanche avec une deuxième place en Liga et une demi-finale de Ligue des Champions, Karim Benzema a enfin retrouvé l’équipe de France et Zinedine Zidane a lui donné sa démission, ce qui annonce un mercato animé du côté de la capitale espagnole. Ce 1er juin, c'est tout autre chose qui attend les supporters de la Casa Blanca puisque le Real Madrid vient de dévoiler sa toute nouvelle tunique domicile pour la saison 2021-22.

L'histoire de Madrid au cœur du maillot

Équipé par adidas depuis la saison 1998-1999, le Real Madrid est le club phare de la marque aux trois bandes et la longue histoire entre les deux entités devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2028, suite à l’extension de contrat signée en 2019 qui rapporterait près de 120 millions d’euros par an au club dirigé par Florentino Pérez. Depuis plus de 20 ans, l’équipementier allemand respecte les coutumes du Real Madrid en produisant des maillots aux couleurs historiques du club. Pour la rentrée prochaine, adidas a même décidé de faire un clin d'œil à une place emblématique de Madrid.

Dans la plus pure tradition du club qui a remporté la Ligue des Champions à 13 reprises, adidas dévoile une tunique blanche mais y ajoute une petite touche colorée comme depuis quelques années. Après le doré qui est revenu à plusieurs reprises et le rose qui s’est introduit lors de la saison 2020-2021, c’est une combinaison de bleu roi et d’orange qui prend place sur ce nouveau maillot. Si le design est assez classique au premier abord, on peut tout de même apercevoir des motifs ton sur ton, ce qui est extrêmement rare sur les tuniques madrilènes.

Sur l’ensemble du maillot, on retrouve un grand motif en spirale qui fait référence à la place de Cybèle (Plaza de Cibeles en espagnol) où les joueurs et les supporters se réunissent pour célébrer des titres. À propos de la place de Cybèle, un badge bleu et orange y faisant référence se trouve au niveau de la nuque. Le col et le bout des manches sont d’ailleurs bicolores alors que les trois bandes adidas ainsi que le sponsor maillot Fly Emirates sont affichés en bleu. Le logo adidas se présente lui en orange alors que des chaussettes et un short blanc viennent compléter cette tenue.