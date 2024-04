La Serie A va augmenter son nombre de tests anti-dopage

Ces dernières années, les tests anti-dopage se sont multipliés un peu partout dans le monde du sport, celui du football n’y a pas échappé. Le Français Paul Pogba a été suspendu quatre ans en raison d’un test positif à la testostérone, et d’autres joueurs devraient être amenés à être testé plus souvent. Les chiffres illustrent que les examens sont de plus en plus fréquents depuis dix ans.

Comme le révèle Calcio e Finanza, entre 2013 et 2023, les tests anti-dopage dans le monde du football ont augmenté de 500 %. L’Agence nationale antidopage de l’Italie, Nado Italia, a effectué des tests 1 130 fois. À noter que les contrôles sont «basés sur les dénonciations et les renseignements», comme l’explique la directrice générale de la structure Alessia Di Gianfrancesco.