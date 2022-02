OM : ce qui s’est passé pendant le but marqué de la main

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence en prenant le meilleur sur Qarabag (6-1 sur les deux confrontations). Mais il s’est passé quelque chose de très étonnant au cours de cette partie, en première période.

Alors que l’OM mène un but à zéro, grâce à une jolie réalisation de Pape Gueye, un débordement côté gauche se déroule, un centre arrive et les Azéris égalisent grâce à Wadji. L’arbitre central désigné le rond central, mais Steve Mandanda et Matteo Guendouzi contestent. Ce dernier va même courir jusqu’aux adversaires. Déjà replacés pour un début d’échauffourée. Finalement, après l’intervention du coach de Qarabag, l’attaquant de la formation azérie avouera qu’il a marqué de la main. C’était bien cela le sujet des conférences de presse d’après match.

Guendouzi remercie Qarabag

« C'est très difficile à dire ce que je pense là. Le coach a montré son niveau d'humanité. Je voulais le féliciter, je voulais me mettre à sa place, j'ai eu de bons sentiments, parce qu'il a été honnête. Cette décision ne peut venir que de quelqu'un de haut niveau », a commencé par expliqué l'entraîneur marseillais, ajoutant qu'il n'aurait peut-être pas dit à l'arbitre que son joueur avait fait main.

« Je pense que tout le monde a vu que le but était marqué avec la main, cela a été vu par tous les joueurs des deux équipes. L'arbitre dit qu'il n'avait pas vu. On a essayé de discuter avec les joueurs et leur banc pour qu'ils aient un geste fair-play. S'il y avait eu la VAR, l'arbitre aurait annulé. Il y a eu un geste très fair-play de leur coach et leur capitaine. Ils n'étaient pas obligés de le dire. Tout est rentré dans l'ordre. Je tenais à les remercier pour ce geste de fair-play », a ajouté Mattéo Guendouzi.

Le jeune milieu de terrain a d'ailleurs usé de tous les moyens pour convaincre Wadji d'avouer, comme l'a confié le Sénégalais au micro de RMC Sport après la rencontre. «Guendouzi m'a dit "tu es musulman, si tu ne dis pas la vérité Dieu va te punir"», a-t-il raconté avec le sourire. Une histoire qui finit bien.