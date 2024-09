LFP : les chantiers urgents de Vincent Labrune

Réélu à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP) ce mardi, Vincent Labrune a pris la parole dans la foulée de sa réélection pour dévoiler ses trois priorités majeures. « La première, c’est la baisse des charges. Celui qui doit donner l’exemple, c’est le président de la LFP qui lui aussi devra faire des gestes importants en termes de révision à la baisse de sa rémunération », a indiqué au micro de la chaîne L’Équipe. L’ancien président de l’OM, qui touche 1,2 million d’euros par an, n’a toutefois pas indiqué à quelles propositions il souhaitait réduire son salaire.

Il a également indiqué vouloir « travailler plus ensemble ». Enfin, Labrune a insisté sur le combat de la LFP contre le piratage et a affirmé qu’il souhaite, dès ce mercredi, « s’attaquer au piratage sans peur sur tous les terrains, médiatique, politique et juridique. Le piratage, c’est comme voler le sac d’une vieille dame sur un marché. Ici, on trouve normal que des médias expliquent comment un IPTV marche. Le piratage, c’est la priorité absolue à très court terme. » Pour rappel, le nombre d’IPTV a fortement augmenté suite aux tarifs fixés par DAZN, diffuseur de huit des neuf matchs de Ligue 1 depuis cette saison.