Didier Deschamps désigne ses favoris pour l’Euro !

Dans quelques semaines maintenant, l’Euro 2020. Cette édition et comme très souvent, d’ailleurs, aucune nation ne semble se démarquer des autres. C’est en tout cas ce qu’affirme Didier Deschamps (52 ans). Le sélectionneur des Bleus voit plusieurs nations capables de remporter la compétition.

Interrogé pour Kicker sur son favori au sacre final à l’Euro, Didier Deschamps ne s’est pas vraiment mouillé. « Je pense aux six nations européennes les plus importantes : l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et l'Angleterre. Grâce à leur niveau, tous ces pays sont capables de remporter un championnat d'Europe ou une Coupe du monde. »