OL : le décevant Amin Sarr commence déjà à inquiéter

La suite après cette publicité

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a procédé à quelques retouches au sein de son effectif. Les Gones ont ainsi recruté très rapidement Dejan Lovren afin d’apporter de l’expérience en défense et encadrer les jeunes Lukeba et Diomandé. Puis, ils ont tenté en vain d’acheter un milieu de terrain. Enfin, ils ont mis la main sur Jeffinho et Amin Sarr afin d’étoffer le secteur offensif suite au départ de Karl Toko-Ekambi en prêt à Rennes. Arrivés en fin de mercato, les deux jeunes joueurs étaient présentés comme des éléments prometteurs et talentueux par l’OL.

Mais pour le Suédois, il y avait des doutes. Aux Pays-Bas, où Sarr évoluait du côté de Heerenveen, on a sauté de joie quand on a su que Lyon allait mettre 12 millions d’euros (bonus compris de 1 million) sur la table pour lui. La presse parlait d’une très bonne affaire impossible à rater. Journaliste pour, Sander de Vries a expliqué à son sujet dans les médias: «à Heerenveen, on a été surpris de pouvoir le vendre à Lyon pour autant d’argent, même si lorsqu’il était en jambe, il était l’un des principaux éléments de l’équipe.» Un mois et demi après sa signature à Lyon, le natif de Malmö questionne toujours autant.

À lire

OL : Laurent Blanc allume ses joueurs

Sarr n’a pas saisi sa chance

Au départ, il a dû se contenter de 4 entrées en jeu puisque l’OL tournait plutôt bien avec Bradley Barcola notamment. C’est donc du banc qu’il a commencé ses premières semaines lyonnaises. En effet, il est entré en jeu contre Brest, Troyes, Lille et Lens. Puis, il a été titularisé face à Auxerre, profitant notamment de l’absence d’Alexandre Lacazette blessé. La semaine suivante, il a démarré sur le banc face à Angers, avant d’entrer et de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. On pensait le joueur de 22 ans lancé.

La suite après cette publicité

Mais il n’a pas trouvé la mire depuis, lui qui a pourtant été titulaire lors des 4 derniers matchs de Lyon. Il a été muet face à Grenoble (Coupe de France), Lorient, Lille et donc Nantes vendredi soir. Un match où il a été fantomatique sur son côté gauche. Et le peu qu’il a eu à faire, il l’a raté. Il a perdu tous ses duels (0/6) et n’a guère été meilleur au moment de provoquer ses adversaires (0/2 dribbles réussis). Une soirée cauchemardesque pour le Suédois qui a reçu la note de 3 de la part de la Rédaction FM pour l’ensemble de son match.

L’attaquant est soutenu par ses coéquipiers

Mais sur les réseaux sociaux, les supporters lyonnais ont été bien plus critiques en indiquant qu’il était déjà un flop. Certains ont même dit qu’il pouvait leur faire regretter Karl Toko-Ekambi, qui n’est pas parti en bons termes avec les supporters au moment de rejoindre Rennes en prêt. C’est dire. Dans le dur, Amin Sarr, qui essaye d’être généreux dans l’effort, a visiblement besoin d’encore pas mal de temps pour s’adapter à ce nouveau football et cette nouvelle culture. En tout cas, il peut compter sur le soutien de ses coéquipiers. En zone mixte, le capitaine Alexandre Lacazette a volé à son secours.

La suite après cette publicité

«Il faut le temps de s’adapter parce qu’il est jeune. Il ne parle pas encore la langue donc des fois, c’est encore flou pour lui. Il travaille pour être au niveau pour nous aider et m’aider donc c’est encourageant.» Johann Lepenant a également soutenu Sarr. «Amin est un bon gars. Il est arrivé en cours de saison. Forcément, il a besoin d’un temps d’adaptation comme il vient de l’étranger. Il ne parle pas beaucoup français. Donc ça arrive à tous les joueurs. Mais c’est un très bon joueur à l’entraînement, même en match, il fait de très bonnes actions. J’ai confiance en lui pour la fin de saison.» À Amin Sarr d’en être digne, lui dont on attend qu’il montre ce qu’il a dans le ventre.