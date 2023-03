OL : Laurent Blanc allume ses joueurs

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais s’attendait à mieux. Vendredi soir, les Gones ont concédé le match nul à domicile face au FC Nantes (1-1). Une très mauvaise opération pour les pensionnaires du Groupama Stadium, plus que jamais dans le ventre mou du classement et de plus en plus loin des places européennes. Après la rencontre, les joueurs et le staff sont restés de longues minutes dans le vestiaire. Ils ont surtout parlé de ce but encaissé dès la deuxième minute de jeu, comme l’a avoué Johann Lepenant en zone mixte face à la presse.

Blanc est très déçu

En effet, les Rhodaniens ont été surpris dès la deuxième minute de jeu. Suite à une perte de balle de Maxence Caqueret face à Girotto, Mostafa Mohamed a été lancé en plein axe. L’Egyptien a perdu son duel face à Rémy Riou mais le ballon est arrivé sur Castello Lukeba, qui l’a malheureusement envoyé dans les filets. Un CSC qui est le plus rapide de l’histoire de l’OL. Un triste record dont le club se serait bien passé puisque Lyon, malgré l’égalisation d’Alexandre Lacazette, n’est pas parvenu à prendre le dessus face à des Canaris pas très inspirés, il faut le reconnaître.

Après la rencontre, Laurent Blanc était très agacé. Et il n’a pas mâché ses mots au micro de Prime Video. «Très décevant ce soir. On aurait gagné 1-0 en faisant le même match, ce qu’on aurait pu faire parce que bon, on leur a quand même bien facilité les choses avec ce but au bout de deux minutes de jeu, je vous aurais dit la même chose. Je suis très déçu. On doit mieux faire, on est capable de mieux faire, mais on a été très décevant dans le jeu. On n’a pas respecté le jeu. On n’a pas fait ce qu’il fallait faire. Une fois qu’on a dit ça, Nantes n’a pas non plus été très supérieur dans le jeu. C’est plus facile de défendre que d’attaquer dans le football… »

Le coach n’épargne personne

Puis il en a remis une couche en conférence de presse. «Quand vous jouez au football, il faut respecter le jeu. Quand vous faites le mauvais geste, vous êtes souvent puni. C’est ce qui nous est arrivé après une minute de jeu. On avait l’impression que les joueurs avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Si vous voulez jouer un football de haut niveau, si vous n’êtes pas sûr de votre technique, ce sera compliqué. (…) La deuxième mi-temps a été d’une pauvreté technique incroyable. On est décevant. Je dis bien "on". Tout le monde m’a déçu ce soir. On n’a pas respecté le jeu. On a joué à l’envers. J’ai horreur qu’on ne respecte pas le jeu. Mais je ne suis pas plus énervé que ça.»

Il a ajouté ensuite : «on a joué à l’envers, surtout en deuxième mi-temps. Il y aurait pu y avoir 1-0 sans l’erreur, mais je vous aurais dit la même chose. Ce n’est pas qu’on ne progresse pas, mais on est capable de monter et de redescendre aussi vite. Il nous manque trop de choses.» Le technicien français va profiter de la trêve pour essayer de relancer la machine. «La trêve va nous permettre de couper, pour certains. Que les autres se lavent la tête et reviennent avec la tête vide et pleine de motivation pour la fin de saison.» Cela commencera par un déplacement à Paris le 2 avril. Loin d’être l’idéal pour se relancer.