OL - Nantes : les notes du match

Invaincu sur ses trois dernières rencontres (1 victoire, 2 nuls), l’Olympique Lyonnais inaugurait la 28e journée de Ligue 1 ce vendredi soir dans son antre du Groupama Stadium, où il accueillait le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, qui n’avait plus gagné depuis la mi-février. Les Gones de Laurent Blanc devaient donc s’imposer à domicile afin de se relancer quelque peu dans la course à l’Europe, puisqu’ils ne sont qu’à six points de Rennes, sixième et premier européen au classement du championnat. De leur côté, les Canaris, à six points de la zone rouge avant ce match, pouvaient espérer s’éloigner des dernières places et s’assurer un peu plus un possible maintien dans l’élite.

Ces derniers débloquaient rapidement la marque en terres rhodaniennes : après un bon pressing, Mostafa Mohamed se retrouvait face à Rémy Riou, qui déviait la tentative de l’Egyptien sur son défenseur, Castello Lukeba, qui voyait le ballon rentrer dans ses propres filets et s’adjuger malheureusement le contre-son-camp le plus rapide de l’histoire de l’OL (0-1, 2e). Malgré l’ouverture du score jaune, les Gones poussaient au fil de la première période pour revenir à égalité, s’en remettant à Alexandre Lacazette.

Lacazette encore décisif et historique au cœur d’une nouvelle soirée décevante

L’attaquant lyonnais, servi par Bradley Barcola, réussissait à tromper Alban Lafont et devenait le seul deuxième meilleur buteur de l’histoire du cluba avec sa 150e réalisation (1-1, 24e), devant Bernard Lacombe (149), présent dans les tribunes. Celui qu’on appelle le Général n’était pas loin de donner l’avantage aux siens juste avant la pause, mais le portier nantais s’imposait d’une belle parade devant sa ligne avant de voir la reprise de son adversaire trouver son petit filet extérieur (45+2e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Laurent Blanc avaient failli se faire surprendre par Evann Guessand, qui perdait finalement son duel face à Riou, sorti à l’entrée de sa surface (51e). Dans la foulée, Maxence Caqueret tentait une frappe spontanée du droit, obligeant Lafont à se coucher pour capter le cuir (53e). Si les locaux semblaient maîtriser la seconde période, les Canaris montraient quelques initiatives offensives et pouvaient faire peur aux hommes en blanc. Le score ne changeait pas jusqu’au coup de sifflet final : l’OL concède un huitième match nul et n’avance pas au classement, 12e partage des points pour Nantes, qui s’éloigne un peu plus de la zone de relégation.

L’homme du match : Kumbedi (6,5)

À seulement 17 ans, le jeune Saël Kumbedi continue de montrer toute l’étendue de son potentiel. S’il a pas mal souffert défensivement face à la fougue de Moses Simon, du moins dans un premier temps avant de prendre la mesure de son adversaire, le jeune Gone a compensé en ne lâchant jamais rien et en apportant surtout constamment offensivement. Il a clairement été l’un des éléments les plus en vue et les plus dangereux sur le terrain depuis son côté droit.

Olympique Lyonnais

- Riou (6) : impuissance et frustration doivent résonner dans l’esprit du remplaçant de Lopes. Impeccable dans son duel face à Mohamed, il a vu le ballon être poussé dans ses propres filets très vite par Lukeba (2e). Autrement, le n°2 dans les buts de l’OL a été très vigilant (34e, 68e, 90e), réalisant une partie sérieuse et digne d’un n°1.

- Kumbedi (6,5) : notre homme du match, voir ci-dessus.

- Lovren (5) : le vice-champion du monde 2018 n’a pas vécu la soirée la plus compliquée de sa carrière face à Nantes. Mais il s’est contenté de réaliser une bonne couverture et d’être intelligent dans la gestion de la profondeur. Précieux dans les airs, l’ancien de Liverpool a fait parler son expérience.

- Lukeba (5) : malheureux buteur contre son camp alors qu’il courait vers son but dès la 2e minute, le jeune défenseur de l’OL n’a ensuite pas été aussi impérial qu’à son habitude, à l’instar de son retard sur Mohamed, parti dans la profondeur dans son dos (56e). Son jeu au pied, à la relance, reste toutefois très intéressant pour son équipe, alors qu’il a aussi réalisé plusieurs interventions bien senties.

- Tagliafico (5) : le champion du monde argentin a livré une prestation fidèle à ses standards. L’ancien joueur de l’Ajax a multiplié les courses vers l’avant pour apporter des solutions offensivement. Avec sa patte gauche, il a aussi délivré de bons centres, toujours, ou presque, dans la bonne zone.

- Lepenant (3) : bousculé physiquement par les Nantais (2/9 au duel), l’ancien Caennais a peiné à exister dans l’entrejeu. Il a été bien trop tendre pour prétendre à mieux dans ce premier match de la 28e journée de Ligue 1, à l’image de sa frappe complètement écrasée et ratée en première période (15e). Remplacé par Aouar (74e).

- Caqueret (3) : sa première perte de balle dans l’entrejeu aura été fatale à l’OL (2e). Elle a surtout vraisemblablement donné le ton de sa prestation décevante face aux Canaris au Groupama Stadium. Lui aussi trop friable physiquement, le jeune milieu lyonnais, sans être transcendant offensivement, a perdu trop de duels (3/8 duels remportés) et de ballons (14) dans un secteur où il va devoir muscler son jeu. Remplacé par Cherki (58e), qui a beaucoup provoqué sans jamais réussir à passer le dernier rideau défensif nantais.

- Tolisso (5,5) : l’ancien du Bayern a délivré quelques ballons intéressants, comme celui qui amène l’ouverture du score de Lacazette (24e), ou encore celui qui a failli être décisif pour Lacazette (45e+1). Bien trouvé par Lacazette, il aurait pu mieux faire dans la surface nantaise (43e). Remplacé par Thiago Mendes (74e).

- Barcola (6) : le jeune attaquant de l’OL a livré un match très intéressant, fait de beaucoup d’appels, amenant de l’allant à son équipe, le tout toujours avec de bonnes intentions. Passeur décisif pour son capitaine Lacazette (24e), il a s’est montré précieux et a confirmé que sa relation avec le capitaine lyonnais était de plus en plus étroite sur le pré.

- Lacazette (6) : le Général Lacazette fait encore parler la poudre. S’il aurait d’abord pu faire preuve de plus de précision (18e), l’ancien Gunner est toujours aussi combatif, à l’image de sa protection de balle qui lui permet d’égaliser et d’inscrire son 150e but avec l’OL, devenant seul 2e meilleur buteur de l’histoire du club rhodanien (24e). Sans un grand Lafont, il aurait même pu s’offrir un doublé juste avant la pause (45e+1). Précieux dans sa participation au jeu pour créer des espaces dans son dos avec ses multiples décrochages, le n°10 de l’OL, visiblement touché ou exténué, lui qui a fait son retour le week-end dernier sur les pelouses, a été remplacé par Dembélé (65e).

- Sarr (3) : la recrue hivernale peine à trouver ses marques à l’OL. Une fois encore, contre Nantes ce soir, Sarr a affiché un visage bien timide, n’apportant que peu de solution sur son côté gauche (0/6 au duel), où il lui a peut-être manqué beaucoup plus de mouvements et de provocation (0/2 dribbles réussis), notamment. Remplacé par Jeffinho (58e).

FC Nantes

- Lafont (6,5) : le capitaine nantais a livré une prestation sérieuse et appliquée. Auteur de sorties autoritaires et rassurantes d’entrée (4e, 10e, 32e), il n’a en revanche rien pu faire sur la frappe à bout portant de Lacazette (24e). Il réalise tout de même un arrêt réflexe remarquable devant le Français avant la pause (45e), et maintient son équipe à flot en remportant son face à face avec Caqueret (52e).

- Centonze (non noté) : auteur d’un excellent début de match ponctué de plusieurs bonnes couvertures et bons jaillissements (22e, 33e), l’ancien joueur du FC Metz a dû céder sa place après s’être blessé (36e). Remplacé par Hadjam (5,5), qui a pris la température avant d’entrer dans son match. En seconde période, il ne s’est jamais livré face à Cherki (61e, 65e) et a pu faire apprécier ses qualités de contre attaquant (69e).

- Castelleto (6) : très autoritaire d’entrée, le défenseur central camerounais a pu faire apprécier son goût prononcé pour les duels avec plusieurs interventions bien pensées (22e, 60e, 62e). Positionné comme défenseur central droit, il a souvent dû défendre pour deux, voyant João Victor souffrir le martyre dans son couloir. Il a mis Moussa Dembélé sous l’éteignoir lors de son entrée.

- Pallois (5) : auteur de plusieurs bons jaillissements en première mi-temps (12e, 27e), le défenseur de 35 ans a fait preuve de souveraineté dans sa zone, compensant souvent son manque de vitesse par un placement intelligent. Sur le premier but lyonnais en revanche, il perd son duel avec Lacazette qui joue astucieusement le coup (25e). Face au pressing lyonnais, il a néanmoins semblé perdre ses moyens, se précipitant bien trop souvent dans ses relances (64e, 79e).

- João Victor (3) : titularisé pour la première fois depuis six rencontres, le défenseur prêté par Benfica n’a pas vraiment marqué de points. Peu rassurant le plan défensif, il a été averti après trente minutes de jeu et un tacle tout sauf maîtrisé. Dans le duel, il a souvent semblé être à la limite, tandis qu’avec le ballon il a fait preuves de nombreuses approximations techniques (27e, 60e, 62e).

- Girotto (6) : c’est lui qui a donné le ton d’entrée en allant chercher Caqueret très haut sur le premier but nantais, après seulement trois minutes de jeu. Dans son registre de joueur rugueux, il a répondu à l’appel, mettant beaucoup d’impact dans ses duels et ankylosant de nombreuses offensives lyonnaises (15e, 54e). Son expérience pour gratter plusieurs fautes lors des moments de faiblesse de son équipe ont été un véritable bol d’air frais.

- Sissoko (3) : l’international français a vécu une soirée sur la pente glissante. S’il avait bien démarré la rencontre, en livrant un duel de tous les instants à Tolisso, il est passé à l’as au fil des minutes, manquant cruellement d’influence sur le jeu de son équipe. Auteur de plusieurs choix étonnants à l’image de sa passe en tête plongeante (62e), il a fini la rencontre dans les cordes et a été remplacé par Moutoussamy (67e).

- Mollet (5,5) : l’ancien Montpelliérain a livré une première mi-temps de qualité. Auteur d’un geste technique de grande classe dans son camp (13e), il a offert quelques bouffées d’oxygènes à son équipe lors de temps faibles, notamment grâce à sa qualité technique et sa capacité à conserver les ballons. S’il a parfois manqué de relais pour s’exprimer pleinement, il a été le danger numéro un de son équipe, même sur coups de pieds arrêtés (35e). Il délivre aussi une merveille de ballon à Mostafa Mohamed, qui doit faire mieux face à Riou (55e).

- Simon (3,5) : il ne traverse pas la meilleure période de son séjour nantais, c’est une certitude. Volontaire comme à son habitude, le Nigérian a en revanche souvent été rattrapé par sa maladresse, et par ses choix discutables, voire étonnants (27e, 47e, 53e). Si son explosivité a donné du fil à retordre à la défense rhodanienne en début de match, il s’est vite effacé et n’a que trop rarement pris le dessus sur Kumbedi. Remplacé par Blas (67e).

- Mostafa Mohamed (5) : il n’a pas laissé place au round d’observation. C’est lui qui allume la mèche en provoquant le but contre son camp de Lukeba, même s’il est escorté par la réussite (2e). Sur sa deuxième situation, il réalise le bon geste à la suite d’un bon centre de Mollet, mais voit sa frappe être repoussée de justesse par Riou (35e). Il doit en revanche faire mieux sur son face à face avec Riou, qu’il ne cadre pas (55e). Intéressant en point d’appui. Remplacé par Delort (67e).

- Guessand (5) : peu en vue offensivement, le joueur prêté par Nice s’est en revanche époumoné dans les courses défensives. Face à la possession lyonnaise, il a souvent occupé un poste de deuxième latéral droit en prêtant main forte à João Victor. Il n’a jamais rechigné sur les efforts et a même été récompensé par plusieurs interceptions de balle (17e, 31e). Sur sa seule véritable situation offensive, il enrhume Lovren mais perd son duel avec Riou dans la foulée (50e). Remplacé par Corchia (84e).