OL : le triste record de Castello Lukeba

Ce vendredi soir, l’Olympique Lyonnais affronte le FC Nantes au Groupama Stadium pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. La rencontre a mal débuté pour les Gones, qui ont encaissé un but dès la 2e minute de jeu. Après une perte de balle de Maxence Caqueret, taclé par Girotto au milieu, Mostafa Mohamed a été lancé en plein axe. Le buteur égyptien a perdu son duel face à Rémy Riou, parfaitement sorti. Mais le ballon a rebondi sur Castello Lukeba (20 ans), qui a malheureusement marqué contre son camp.

Il s’agit d’ailleurs du CSC le plus rapide de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. En effet, avant lui, ce triste record était détenu par Albert Domenech, Gone entre 1971 et 1975, qui avait marqué dans ses propres buts au bout de 3 minutes face au Paris Saint-Germain le 13 septembre 1974. Le frère cadet de l’ancien Lyonnais et ex-sélectionneur des Bleus Raymond Domenech est désormais devancé par l’international espoirs tricolore (4 sélections), très malchanceux sur ce but.

