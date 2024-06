Real Madrid : la réaction cash de Carlo Ancelotti sur l’arrivée de Kylian Mbappé

C’est déjà le gros coup du mercato estival 2024 même s’il était annoncé depuis plusieurs mois maintenant. Ce lundi, le Real Madrid a annoncé l’arrivée de Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG a signé pour 5 ans dans son club de cœur. Sur le papier, c’est un gros coup réalisé par le club madrilène qui récupère l’un des meilleurs joueurs de la planète. Mais l’arrivée du Bondynois questionnait surtout sportivement du côté des Merengues.

Quel rôle donner à l’attaquant français dans une équipe qui performe et qui fait briller ses deux stars Vinicius Jr et Jude Bellingham ? À quel poste le faire jouer alors que Carlo Ancelotti a installé une attaque à deux pointes avec Vinicius Jr qui penche à gauche (le côté préférentiel de Kylian Mbappé) ? Autant de questions qui ont eu le mérite d’être posées en interne du côté du Real Madrid. Selon les informations de Marca, plusieurs réunions ont eu lieu avec notamment la présence de Carlo Ancelotti.

Ancelotti va l’aider à s’intégrer

Le technicien italien, très investi pour la saison prochaine, a une mission : faciliter l’adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon les indiscrétions du quotidien madrilène, Ancelotti a été très clair lors de ces réunions, il n’y aura aucun problème. «Comment un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème ?», a lancé Carlo Ancelotti lors de ces réunions avec sa direction. Plus globalement, la direction n’a jamais douté de l’apport de Kylian Mbappé et son transfert au Real Madrid était certain.

Marca ajoute que du côté de Valdebebas, on ressent beaucoup de joie à l’idée de voir évoluer Kylian Mbappé sous les couleurs madrilènes. La direction sait, par contre, qu’elle va devoir gérer le climat autour du joueur et les nombreuses critiques. Mais le club n’a aucun doute sur sa capacité à résister à la pression et à s’entendre avec Bellingham et Vinicius Jr. Le Real Madrid estime aussi que Carlo Ancelotti est l’entraîneur parfait pour gérer le cas Mbappé et que tout sera réuni pour que Kylian Mbappé performe rapidement sous les couleurs blanches du Real.