La première grosse décision que doit prendre Xabi Alonso pour le mercato du Real Madrid

Une nouvelle ère démarre du côté du Real Madrid. Les Merengues ont déjà officialisé l’arrivée de celui qui est déjà porteur d’espoirs et qui suscite de grosses attentes : Xabi Alonso. En plus de l’arrivée d’un nouveau locataire sur le banc, la direction a aussi travaillé très vite pour enrôler Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, et Alvaro Carreras et Nico Paz devraient suivre. Angelo Stiller pourrait de son côté être l’élu pour le milieu de terrain.

La presse espagnole est unanime : de nouvelles têtes sont encore attendues à Madrid ces prochaines semaines et ce mercato s’annonce donc particulièrement animé dans le sens des arrivées. En revanche, concernant les départs, ça n’avance pas vraiment. Les joueurs considérés comme intransférables ne semblent pas pressés de partir, et veulent convaincre Xabi Alonso qu’ils peuvent avoir une place dans son effectif pour cette saison à venir.

Réunion à venir

L’ancien milieu de terrain merengue va d’ailleurs devoir prendre une grosse décision concernant une star de l’effectif. Comme l’indique AS, c’est lui qui aura le dernier mot concernant l’avenir de Rodrygo Goes, auteur d’une saison décevante et désormais considéré comme transférable par la direction du Real Madrid. De nombreux clubs anglais toquent à la porte des Madrilènes, mais la direction ne veut pas prendre de direction sans prendre en compte l’avis de Xabi Alonso, qui devra donc trancher.

Une réunion entre le désormais ancien coach du Bayer Leverkusen et l’attaquant brésilien aura donc lieu dans les jours à venir, et Alonso devrait notamment dévoiler au joueur formé à Santos les plans qu’il lui réserve. Avec 6 buts et 5 passes décisives en 30 rencontres de Liga, celui qui n’a pas été retenu lors de la première liste de Carlo Ancelotti avec le Brésil est convoité par Arsenal et Chelsea, tous deux prêts à poser 100 millions d’euros sur la table pour s’offrir ses services. Affaire à suivre…