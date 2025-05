Mercato : pourquoi le Real Madrid galère à dégraisser

Le Real Madrid a frappé fort, et surtout, vite. Alors que le mercato n’a même pas officiellement ouvert ses portes, les Merengues ont déjà sécurisé deux arrivées : Dean Huijsen, déjà officiellement madrilène, et Trent Alexander-Arnold, qui le sera très vite. Alvaro Carreras, talentueux latéral gauche de Benfica, devrait suivre et la presse locale est convaincue que Nico Paz (Côme) va lui aussi être rapatrié. Pour le milieu, Angelo Stiller (Stuttgart) a aussi de fortes chances de débarquer à Madrid. Autant dire que les désirs de l’opinion publique madrilène, qui réclamait une révolution dans l’effectif, ont été pris en compte par la direction.

Mais pour qu’il y ait une révolution, il faut qu’il y ait des arrivées… mais aussi des départs. Pour l’instant, le Real Madrid n’a vendu personne, et aucun joueur ne semble proche de quitter la capitale. Il n’y a que les trois joueurs en fin de contrat que sont Lucas Vazquez, Luka Modric et Jesus Vallejo qui vont partir au terme du Mondial des Clubs, mais pour les nombreux indésirables de l’effectif, ça ne se bouscule clairement pas au portillon. Surtout que cette saison, avec le Mondial des Clubs, les dates du mercato ont été avancées avec cette nouvelle fenêtre qui permet aux clubs de recruter du 1er au 10 juin, avant de rouvrir ses portes le 16 de ce même mois. Comment expliquer ce contraste entre un mercato frénétique dans le sens des arrivées, et ce calme total au niveau des départs ?

Les joueurs ne sont pas pressés

D’abord, l’arrivée d’un nouveau coach change les choses, forcément. De nombreux joueurs qui n’ont pas forcément compté pour Carlo Ancelotti ou qui étaient dans une situation un peu délicate espèrent pouvoir convaincre Xabi Alonso de lui faire une place dans son équipe. Et cela se jouera surtout lors de ce Mondial des Clubs, d’où ce statu quo au niveau des départs. Des joueurs comme Fran Garcia ou David Alaba, entre autres, font partie des joueurs qui étaient annoncés comme partants mais qui, en cas de grosses prestations dans ce nouveau tournoi de la FIFA, pourraient changer leur situation. Et vice-versa : Xabi Alonso veut aussi voir de quoi ses joueurs sont capables avant de laisser partir du monde.

Selon nos informations, beaucoup de joueurs sont encore un peu dans le flou par tous ces changements qui s’opèrent au club, à l’image d’un Ferland Mendy qui n’a pas encore pu discuter avec Xabi Alonso. Un climat d’incertitude qui devrait se dissiper une fois que les joueurs auront repris l’entraînement début juin. Il y a aussi une autre composante à prendre en compte : le Real Madrid n’a pas forcément besoin de vendre. Contrairement à beaucoup de clubs à travers l’Europe qui poussent souvent leurs joueurs vers la porte, les Merengues n’ont pas besoin de se séparer d’actifs pour avoir leurs comptes dans le vert ou pour pouvoir se renforcer. La direction sportive menée par José Angel Sanchez et Juni Calafat n’a donc aucune urgence et peut se permettre de prendre son temps.

Un marché compliqué

De ce fait, le Real Madrid est en position de force dans les négociations et peut se permettre de demander des montants conséquents quand des clubs viennent aux nouvelles. Puis, il faut aussi signaler que certains des joueurs qui ne font pas l’unanimité en interne ont des émoluments assez importants pour les clubs qui les convoitent. Dans le même temps, la réalité financière actuelle du foot fait que de nombreux clubs assez importants qui auraient pu accueillir ces joueurs n’ont pas forcément l’envie ou les moyens de dépenser à tout va cet été. En Angleterre, des clubs habituellement dépensiers comme Manchester United ou Chelsea semblent se diriger vers un mercato plus prudent, alors qu’en Espagne, les autres clubs de Liga sont toujours handicapés par les lourdes mesures du fair-play financier de Javier Tebas. L’idée de rejoindre des marchés secondaires comme l’Arabie saoudite ou la MLS n’enchante pas forcément les joueurs les plus ambitieux qui sont considérés comme transférables.

Le tout, sans oublier un élément très important : pour beaucoup de joueurs, jouer au Real Madrid est un accomplissement dans leur carrière et forcément, c’est compliqué de faire ses valises, même quand on a moins de temps de jeu que ce qu’on voudrait. Si les Merengues devraient se présenter à la Coupe du Monde des Clubs avec au moins 3 nouvelles têtes, tout indique qu’il n’y aura pas de départ d’ici la fin de la compétition outre les joueurs en fin de contrat. C’est donc à partir de la mi-juillet que ça devrait commencer à bouger pour de nombreux joueurs comme Andriy Lunin, Rodrygo, Eduardo Camavinga, David Alaba, Ferland Mendy ou Fran Garcia, à une période où on imagine que la plupart des nouvelles recrues merengues seront donc arrivées. Un chassé-croisé estival passionnant qui s’annonce…