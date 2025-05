Real Madrid : Kylian Mbappé dévoile son grand objectif

Hier, Kylian Mbappé (26 ans) a été élu joueur de la saison du Real Madrid. Après ce titre, le Français a donné un petit entretien à Marca. « Je pense que c’est un bon moment pour moi, donc je tiens à remercier tous les supporters du Real Madrid et tous ceux qui ont voté pour moi», a-t-il admis au sujet de son trophée. Ensuite, il a fait un bilan de sa première saison au sein de la Casa Blanca.

«Je suis très heureux d’être ici au Real Madrid. J’ai dû m’adapter à l’équipe, m’adapter au pays avec une nouvelle langue, une nouvelle culture. Je me sens très bien au club, dans l’équipe, dans la ville, dans le pays… Et ça se voit sur le terrain.» KM9 a ensuite annoncé son prochain objectif : le Mondial des Clubs. C’est la première fois que nous participons à une compétition comme celle-ci. «C’est nouveau pour nous, mais nous sommes aussi très enthousiastes car c’est une nouvelle opportunité de remporter un titre mondial avec le club. C’est une grande compétition, aux États-Unis, et tout le monde est enthousiaste. Comme je l’ai dit, c’est nouveau pour nous, alors nous allons essayer de la gagner.» Motivé, le Français veut briller et pourquoi pas se replacer dans la course au Ballon d’Or, comme l’espère la presse espagnole.