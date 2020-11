Bundesliga : le Bayer Leverkusen en passe quatre à Gladbach' !

C'était une jolie affiche qui mettait aux prises le Bayer Leverkusen au Borussia Monchengladbach, à l'occasion de la 7e journée de Bundesliga, cet après-midi. Seule équipe toujours invaincue cette saison, avec Wolfsbourg, le Bayer Leverkusen s'en remettait tout d'abord à Lucas Alario, qui répondait d'une sublime frappe enroulée du droit (1-1, 27e) à l'ouverture du score de Lars Stindl sur penalty (0-1, 18e), avant de doubler la mise pour égaliser de la tête sur une erreur d'appréciation de Yann Sommer (2-2, 41e), alors que Lars Stindl avait redonné l'avantage au Borussia, en renard (1-2, 30e).

Après un duel entre l'Argentin et l'Allemand dans le premier acte, la seconde période était marquée de l'empreinte de Leon Bailey, qui profitait de la deuxièmle passe décisive de la soirée de Moussa Diaby pour donner l'avantage au Bayer, d'un tir placé sous Yann Sommer (3-2, 68e). Remplaçant, Alassane Pléa ne changeait rien au sort du Borussia. Appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Marcus Thuram laissait sa place à Patrick Herrmann à la 80e, sans avoir pu égalisé. Et c'est le Bayer Leverkusen qui corsait l'addition par Julian Baumgartlinger (4-2, 82e). Défait, Gladbach se consolera avec le but de l'année en toute fin de rencontre : signé Valentino Lazaro. Une reprise acrobatique du talon digne des plus grands José-Karl Pierre-Fanfan (4-3, 94e). Leverkusen est 4e, Gladbach 7e.

Le classement de Bundesliga après 7 journées.