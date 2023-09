Jacques Cardoze tacle encore l’OM

Bien installé en tant que chroniqueur sur C8, et notamment dans l’émission TPMP, Jacques Cardoze n’est plus lié à l’Olympique de Marseille qu’il a quitté en février 2023. Et pourtant, l’ancien directeur de la communication du club phocéen ne semble pas avoir oublié sa fin d’aventure marseillaise. En démontre son tacle envoyé sur la célèbre chaîne de télévision lundi, après la gifle reçue face au Paris Saint-Germain (4-0) au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

«Je pardonne à la direction de l’OM de m’avoir écarté au vu du terrible match d’hier soir (dimanche), de la terrible humiliation que Marseille a subi. Ça m’a évité d’avoir à endosser cette terrible défaite…», ironise Cardoze. Pour rappel, ce dernier avait récemment confié sa relation délicate avec Pablo Longoria, le président olympien, en disant ne plus pouvoir dormir la nuit ou presque lors de la fin de son passage à Marseille.