Elim. CAN 2021 : les compos de Côte d'Ivoire-Madagascar

C'est dans un contexte politique instable que la Côte d'Ivoire accueille Madagascar pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Au stade Olympique d'Ebimpé (à partir de 17h), troisièmes du groupe K et sur un revers en Ethiopie (2-1, le 19 novembre 2019), les Eléphants reçoivent le leader. Des Barea vainqueurs de leurs deux premières rencontres 6-2 au Niger et 1-0 face à l'Ethiopie. Pour ses débuts sur le banc de la Côte d'Ivoire en compétition officielle (après deux amicaux), le sélectionneur Patrice Beaumelle a convoqué pour la première fois Willy Boly, défenseur central de Wolverhampton, et Sébastien Haller, l'attaquant de West Ham, tous deux passés par les sélections jeunes de l'équipe de France.

Au coup d'envoi, il aligne un 4-2-3-1, avec Sylvain Gbohouo dans le but et une défense dans laquelle on retrouve Serge Aurier et Maxwel Cornet sur les côtés. La charnière est composée de Boly et Simon Deli. Devant eux, le duo Franck Kessié-Serey Dié est présent. La ligne de trois Gervinho-Gradel-Pépé sera elle chargée de soutenir Jonathan Kodjia. En face, Nicolas Dupuis, opte pour un 4-2-3-1, avec Melvin Adrien dans le but. Le Martégal est protégé par une défense composée de Romain Métanire, de la doublette lorientaise Thomas Fontaine-Jeremy Morel et du Grenoblois Jérôme Mombris. Le double pivot est aujourd'hui composé par Marco Ilaimaharitra et Rayan Raveloson (Troyes). Alors que le capitaine des Barea, Anicet Abel, testé positif au covid-19, est forfait. Devant, Lalaina Nomenjanahary (Paris FC), l'ancien titi parisien Bastien Héry et Paulin Voavy seront en soutien de Charles Carolus.

Les compositions officielles :

Côte d'Ivoire : Gbohouo - Aurier, Deli, Boly, Cornet - Kessié, Dié - Pépé, Gradel, Gervinho - Kodjia

Madagascar : Adrien - Métanire, Fontaine, Morel, Mombris - Ilaimaharitra, Raveloson - Nomenjanahary, Héry, Voavy - Carolus