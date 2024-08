Le Real Madrid prépare un accueil dingue à Kylian Mbappé au Bernabeu

Ce dimanche, Kylian Mbappé va vivre une émotion assez dingue. Après ses deux premières rencontres face à l’Atalanta et Majorque, le buteur des Bleus va disputer son deuxième match de Liga face à Valladolid (17h). Rien de bien particulier au premier abord… Sauf que Mbappé va disputer son tout premier match de la saison à domicile et en plus de ça, dans le nouveau Santiago Bernabeau. Le stade mythique madrilène est tout neuf et va donc pouvoir accueillir la star française pour la première fois ce dimanche.

Si Kylian Mbappé a évidemment découvert ce stade avant les travaux avec le PSG, et après les travaux lors de sa présentation au Real Madrid il y a quelques semaines, il va le vivre pour la première fois dans la peau d’un joueur. Et pour l’occasion, la presse espagnole révèle qu’un accueil XXL est prévu pour faire vivre ce moment. Dans son édition du jour, AS révèle que le Real Madrid prépare depuis 3 mois cette première dans le nouveau Bernabeu en sachant que Kylian Mbappé serait là. Et forcément, cela attire des invités prestigieux. Pour l’occasion, le club madrilène va inaugurer son "SkyBar" et ses nouvelles loges VIP ainsi que ses écrans LED tout autour du stade pour offrir un spectacle dingue aux supporters. Mais il faudra payer 2000 euros minimum pour vivre cette première de Kylian Mbappé en loge.

Un tifo d’accueil en préparation

Voilà pour le côté bling-bling de ce stade qui attire des millions de touristes dans son musée chaque année. Sur le terrain, l’enjeu sera également grand. Selon Sport, Florentino Perez mise beaucoup sur cette première de Kylian Mbappé pour se mettre les supporters dans la poche. Si des tifos sont normalement prévus pour souhaiter la bienvenue à l’ancien attaquant du PSG, Kylian Mbappé va devoir prouver sur le terrain. Car les supporters du club n’ont pas oublié sa "trahison" en 2022 au moment de prolonger à Paris. Et pour laisser ça au passé, rien de mieux que de prouver sur le terrain.

«Le moment est venu de procéder à une conciliation définitive avec les supporters du Real Madrid dans sa mise en œuvre», explique ainsi le média espagnol qui précise aussi que les supporters risquent d’encourager Mbappé pendant toute la rencontre. Sans Bellingham, out un mois, les yeux seront uniquement rivés sur lui (et Vinicius Jr), et c’est donc le moment idéal pour briller. Car une grosse partie ce dimanche pourrait changer la trajectoire de son aventure madrilène. Cristiano Ronaldo, Benzema ou Vinicius Jr l’ont prouvé par le passé, être le chouchou des supporters madrilènes peut vous aider à passer ce palier dont vous avez besoin. Le Bernabeu est prêt, le Real Madrid promet un gros accueil à Mbappé, tout est fait pour le faire briller. Reste désormais à assumer sur le terrain…