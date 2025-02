Layvin Kurzawa rebondit à Boavista

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain l’été dernier, Layvin Kurzawa (32 ans) avait des fourmis dans les jambes. Malgré quelques touches ici et là, il était finalement resté à quai après le mercato d’été. Cet hiver, il a enfin retrouvé un point de chute. Comme révélé par nos soins, le latéral gauche va poursuivre sa carrière à Boavista, où il a d’ailleurs passé sa visite médicale jeudi dernier avant de parapher un bail de 6 mois.

La formation lusitanienne a officialisé la nouvelle aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse officiel. «Le Boavista FC, Futebol SAD a annoncé la signature de neuf joueurs pour renforcer l’équipe entraînée par Lito Vidigal. Le gardien Tomas Vaclik, les défenseurs Osman Kakay, Sidoine Fogning, Vitalii Lystov, Steven Vitória et Layvin Kurzawa, le milieu de terrain Marco van Ginkel et les attaquants Moussa Koné et Gboly Ariyibi ont signé des contrats et travaillent déjà à Bessa», indique le club lusitanien qui confirme que le Français a signé jusqu’en juin 2025. Après la France et l’Angleterre, l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui s’est déjà entraîné avec ses nouveaux partenaires, va découvrir le Portugal.