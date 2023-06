Croatie : Luka Modric et Dejan Lovren inculpés pour faux témoignage

Mauvaise nouvelle pour Luka Modric et Dejan Lovren ! Comme indiqué par L’Equipe, l’AFP a appris via une source judiciaire que les deux internationaux croates étaient de nouveau inculpés pour de faux témoignages. Une histoire remontant à 2017 où un grand procès pour corruption avait notamment ébranlé le football croate.

Déjà inculpés en 2018, le milieu du Real Madrid et le défenseur de l’OL sont visés pour leurs témoignages rendus au cours du procès de l’ancien patron du Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic et de trois autres personnes devant un tribunal à Osijek (Croatie). Une affaire relative à leurs contrats avec la formation croate et de leurs transferts vers Tottenham en 2008 pour Modric et vers Lyon en 2010 pour Lovren. Pour rappel, le «délit pénal de faux témoignage» est passible de six mois à cinq ans de prison, selon le code pénal croate.

