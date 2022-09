CdM 2022 : Eric Cantona sort la sulfateuse

Du temps où il était joueur, Eric Cantona était réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Retraité depuis des années, l'ancien joueur de Manchester United a conservé son caractère bien trempé. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux et relayée par RMC Sport, le Français a poussé une énorme coup de gueule. J«e ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du monde (...) Déjà, parce que le Qatar n'est pas un pays de foot! Aucune ferveur, aucune saveur. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés... quelle folie, quelle stupidité! Mais surtout, surtout, une horreur humaine... combien de milliers de morts, pour construire ces stades, pour au final quoi, amuser la galerie deux mois... et tout le monde s'en fout... La caricature même de ce que l'homme est capable de porter en lui comme saloperie extrême!»

Le King poursuit : «je sais bien qu'ils s'en foutent et que ma petite personne ne changera pas la face du monde (...) Le seul sens de cet événement, on le sait tous, c'est le pognon!» Il a ajouté ensuite : «dire nous on joue pas, dire nous on diffuse pas, nous on fait pas de pub etc etc... C'est tout à fait faisable. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions, même si cela nous coûte. Depuis que je gosse c'est un événement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion. Que la France gagne, perde, rien à carrer! Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot! A la place, je me referai tous les épisodes de Colombo, ça fait longtemps que je les ai pas vus.» Le message est passé.