Clermont - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Facile vainqueur de Lorient (5-1) la semaine dernière, le Paris Saint-Germain compte bien confirmer ce probant résultat et ainsi faire un pas de plus vers le titre ce samedi à l'occasion du déplacement sur la pelouse de Clermont. Solide leader de Ligue 1, le vice-champion de France se remet doucement de l'humiliation vécue en terres madrilènes lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions et devra donc faire le boulot au Stade Gabriel-Montpied pour se défaire des Clermontois.

Une mission qui s'annonce largement à la portée des Parisiens tant les Clermontois, pointant actuellement à la 17ème place, sont en difficulté ces dernières semaines. Défait lors de ses quatre derniers matches en championnat, le club auvergnat, dominé par le FC Nantes le week-end dernier (2-3), se retrouve en effet dans l'obligation de s'imposer, au risque de voir la zone rouge se rapprocher. Pour cette rencontre, Pascal Gastien ne pourra cependant pas compter sur Abdul Samed, Hountondji, Rashani, Hamel et Diaby.

Marco Verratti de retour dans le onze parisien !

Dès lors, le CF63 devrait aligner un 4-3-3 où Djoco sera une nouvelle fois aligné dans les buts. Devant lui, Zedadka, Billong, Ogier et Seidu sont annoncés pour former la défense à quatre. Dans l'entrejeu, l'ancien Marseillais Khaoui pourrait quant à lui être associé à Magnin et Gastien. Enfin sur le front de l'attaque clermontoise, Dossou et Da Cunha sont pressentis pour soutenir Bayo, titulaire en pointe.

Côté parisien, Mauricio Pochettino, qui a choisi de laisser Marquinhos au repos, sera par ailleurs privé de Paredes, Kurzawa, Diallo, Gharbi et Herrera et devrait ainsi opter pour un 4-3-3. Dans les cages parisiennes, Gigio Donnarumma pourrait donc être protégé par un quatuor défensif composé de Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye semble tenir la corde pour épauler Marco Verratti et Danilo Pereira. Devant et sans trop de surprise, c'est bien les trois fantastiques Messi-Neymar-Mbappé, brillants contre les Merlus, qui seront chargés de casser le verrou auvergnat.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.