Jonathan David a de grands objectifs avec le LOSC

Depuis le début de saison, Jonathan David est dans une forme étincelante. Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 buts, l’attaquant canadien réalise sûrement son meilleur début de cuvée avec les Dogues et montre qu’il a bien fait de rester dans le Nord pour honorer sa dernière année de contrat avec Lille. Libre de discuter avec n’importe quel club dans une dizaine de jours, le natif de Brooklyn est revenu sur ses objectifs avec le LOSC ce dimanche dans une interview accordée à Téléfoot. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jonathan David ne veut pas quitter les Dogues les mains vides :

«Finir meilleur buteur de Ligue 1 ? Forcément. Quand on est un buteur, on veut forcément finir meilleur buteur. Après la saison est très longue. Je pense que c’est un objectif pour tous les attaquants de Ligue 1 qui veulent aller chercher ce titre. On est à dix points, c’est compliqué. Il va falloir remporter beaucoup de matches et qu’eux en perdent si on veut le faire. Gagner un titre avec le LOSC est un objectif mais ce n’est pas facile. On va se donner les moyens d’aller accomplir ça.»