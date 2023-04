Manchester City - Liverpool : les notes du match

La Premier League était de retour ce samedi après-midi avec une affiche alléchante entre Manchester City et Liverpool. De quoi apprécier un très bon moment de football dans une rencontre qui promettait d’être explosive tant les enjeux étaient importants. Sans Erling Haaland blessé, Manchester City n’avait pas d’autres choix que de gagner pour ne pas voir Arsenal s’envoler quasi définitivement en tête du classement. De son côté, les Reds, qui pointaient à la 6e place, devaient prendre trois points pour se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Sans le géant norvégien, Guardiola décidait de faire confiance à Alvarez sur le front de l’attaque alors que Klopp se passait de Darwin Nunez encore touché à l’adducteur et sur le banc. Et alors qu’on s’attendait à voir des Cityzens faire la différence, c’est bien Liverpool qui surprenait son monde. Bien en place défensivement, les coéquipiers profitaient d’un contre éclair pour crucifier une défense de City à la ramasse. Diogo Jota partait seul en profondeur, servait en retrait Mohamed Salah qui envoyait un missile dans la cage d’un Ederson impuissant (1-0, 17e). Mais pas de quoi perturber Manchester City qui continuait de monopoliser le ballon et de faire courir son adversaire. Fidèles à leurs principes, les hommes de Pep Guardiola finissaient par égaliser après une action collective exceptionnelle dont ils ont le secret. Julian Alvarez était à la conclusion (28e, 1-1). Le début d’un calvaire pour Liverpool.

Au retour des vestiaires, il ne fallait qu’une minute pour voir Manchester City prendre l’avantage. Cette fois-ci, c’est Mahrez qui offrait un caviar à Kevin De Bruyne qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (46e). Comme face au Real Madrid, Liverpool s’effondrait mentalement et commençait à multiplier les erreurs techniques, notamment défensivement. Virgil Van Dijk symbolisait à lui seul les carences défensives de son équipe. Le défenseur néerlandais n’était pas exempt de tout reproche sur le troisième but de City signé Gundogan. L’international allemand avait tout le loisir d’ajuster Alisson alors que le ballon traînait dans la surface (3-1, 54e). Ça ne s’arrêtait pas là puisque vingt minutes plus tard, Jack Grealish y allait de son but. Très bon dans ce match, l’ancien d’Aston Villa plaçait tacle tir dans le petit filet (4-1, 74e). De quoi sceller, si ce n’était pas déjà le cas, la victoire de son équipe. Sans Erling Haaland, Manchester City n’a pas tremblé et remet la pression à Arsenal qui a 5 points d’avance. De son côté, le Liverpool de Jurgen Klopp n’y arrive plus et le technicien allemand semble de plus en plus impuissant sur son banc.

À lire

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 2 Man City 64 28 20 4 4 71 26 45 7 Liverpool 42 27 12 6 9 48 33 15

L’homme du match

De Bruyne (9) : beaucoup aurait mérité la place d’homme du match, côté Cityzens. Mais Kevin De Bruyne s’est encore montré étincelant sur tous les coups joués. Le Belge a entamé ce choc par un excellent début de match, où il s’est montré précieux dans la récupération du ballon, dans le temps fort des Reds. Ensuite, son match s’est bonifié par une passe dont seul lui a le secret, pour trouver Mahrez, sur le but égalisateur. Il s’est également montré adroit devant le but en permettant aux Skyblues de passer devant, avant de s’offrir une belle passe décisive pour le quatrième but signé Grealish.

Manchester City

Ederson (5) : s’il ne peut rien faire sur le but encaissé, le portier brésilien n’a quasiment rien eu à faire le reste du temps. On peut lui reprocher quelques relances manquées, mais dans l’ensemble, il reste impossible de le blâmer au vu du contexte de la rencontre.

Stones (4) : en retard sur le but de Salah, il a fait preuve de quelques erreurs de placement. Souvent en retard, il a eu beaucoup de mal face à la vitesse de Salah et Jota, mais n’a pas été aidé par l’alignement de ses partenaires défensifs. Un total de trois ballons perdus dans sa moitié de terrain, mais heureusement pour les Cityzens, sans danger.

Akanji (4,5) : le Suisse a eu beaucoup de travail en première période et cela fut compliqué. Un mauvais alignement dans son marquage sur Jota, provoquant l’ouverture du score des Reds et des erreurs de communication avec ses partenaires, au niveau du placement. Il s’est également fait bouger dans les duels (3 perdus), même s’il s’est montré plus serein après la pause.

Dias (5) : également fautif sur le but de Salah, le défenseur portugais a laissé beaucoup d’espaces et a offert quelques contre-attaques dangereuses à l’attaque de Liverpool. Il a tout de même été plus solide après la pause en offrant de belles relances, sans perdre le ballon. Même si ce n’était pas clairement pas son meilleur match avec les Skyblues.

Aké (5,5) : bousculé par Salah et Gakpo, il a fait preuve de sérénité sur son côté (15e, 36e). S’il a parfois péché dans la relance, le Néerlandais a fait le boulot avec notamment quatre ballons récupérés et trois dégagements à noter, dans les statistiques. Dans une défense en difficulté lors de la première mi-temps, il a été le plus solide.

Rodri (6) : moins en vue que ses partenaires du milieu de terrain, l’Espagnol a surtout été contraint de faire le travail de l’ombre. À savoir récupérer un maximum de ballons (8 au total, ce samedi) et faire preuve de précision technique pour trouver ses partenaires (93% de passes réussies). Il s’est même offert le premier tir cadré du match (11e). Remplacé par B. Silva (83e)

De Bruyne (9) : voir ci-dessus

Gundogan (8) : à l’instar de De Bruyne, l’ex du Borussia Dortmund aura toujours été dans les bons coups, dans ce choc. Il était à l’origine d’une belle remise pour Grealish, sur l’égalisation, avant d’inscrire une belle reprise pleine lucarne, en seconde période. Il est également à l’origine du but de Grealish, avec une belle transversale vers l’aile gauche. Un match parfait du capitaine de Manchester City.

Mahrez (8) : l’Algérien a entamé sa partie par une grosse occasion, qui est passée de peu au-dessus (22e). Il a ensuite posé beaucoup de problèmes à Robertson et Van Dijk, décevants ce samedi. Mahrez a réalisé un superbe travail pour trouver Gundogan, sur l’égalisation, avant de s’offrir une passe décisive pour De Bruyne. Également impliqué sur le troisième but, l’international algérien n’a quasiment rien raté ce soir et aurait mérité un but pour concrétiser sa belle partie.

Grealish (8,5) : beaucoup de percussions sur son côté gauche, l’Anglais a beaucoup combiné avec De Bruyne et cherchait souvent à s’appuyer sur Gundogan et Alvarez (14e, 20e). Un excellent retour devant Salah également à signaler (26e), avant une passe décisive pour l’égalisation. Grealish a clairement remporté son duel du soir face à Alexander-Arnold en inscrivant le quatrième but de City. Peut-être son meilleur match sous les couleurs des Skyblues. Remplacé sous une ovation par Palmer (90e) .

Alvarez (8) : l’Argentin avait la lourde tâche de remplacer Haaland. Et face à Liverpool, ce n’était pas l’attaquant que l’on a plus vu. Mais chacune de ses actions a été décisive. C’est d’abord lui qui égalisait, avant une sublime passe en pivot pour Mahrez qui a anéanti la défense des Reds. Il est de plus impliqué sur le dernier but de Grealish. La performance collective des hommes de Pep Guardiola aura vraiment été d’exception dans ce choc, car ils ont tous été concernés.

Liverpool

- Alisson (3) : il a chauffé ses gants sur la première frappe de Rodri (11e), avant de s’incliner à quatre reprises. S’il ne peut rien faire sur le but d’Alvarez (29e), il juge mal la trajectoire du centre de Mahrez sur le deuxième but cityzen (46e). Difficilement blâmable sur les réalisations de Gundogan (53e) et Grealish (74e) où il est tributaire d’une défense spectatrice. Néanmoins, son jeu au pied a été cette fois rassurant, à l’image de l’unique but de son équipe qui découle de sa courte relance sous pression.

- Alexander-Arnold (2) : le latéral anglais a été secoué à chaque coup de vent et a passé une sale heure et demie. Si sa qualité de pied n’est plus à prouver, à l’image de son ouverture pour Jota qui amène au but de Salah (17e), il a rarement inspiré confiance sur le plan défensif face à Grealish. Sur le but d’Alvarez (27e), il affiche un placement hasardeux et doit se montrer bien plus autoritaire sur son intervention (29e). Il laisse également un trou béant dans son dos qui amène au quatrième but de City (75e).

- Konaté (4) : comme van Dijk, l’international français a traversé de nombreux trous d’air face aux vagues bleues. En difficulté avec le ballon sous pression (13e, 19e, 65e), il a rarement inspiré confiance sur ses interventions, souvent à la limite. Il est à la ramasse sur le but de De Bruyne dès le retour des vestiaires (46e), et est à nouveau spectateur sur celui de Gundogan sept minutes plus tard (53e). En termes de communication, les violons ont rarement été accordés avec Arnold, à l’image du quatrième but cityzen où ils s’observent dans l’expectative que l’autre intervienne.

- van Dijk (3) : après la terrible désillusion vécue en sélection face aux Bleus, le Néerlandais avait besoin de se remettre la tête à l’endroit, en vain. Lorsque le bateau a tangué, il n’a jamais agi comme un capitaine de navire et a participé au naufrage de son équipage. Il est spectateur sur le but d’Alvarez (27e), et est complètement dépassé sur celui de De Bruyne, 52 secondes après le retour des vestiaires. Il avait pourtant bien commencé la rencontre avec plusieurs interventions précieuses (10e, 14e, 40e, 45e).

- Robertson (2) : de retour d’une victoire de prestige avec sa sélection face à l’Espagne cette semaine, l’Ecossais a semblé accuser le coup aujourd’hui. Dans son couloir, il a subi la loi de Mahrez qui l’a souvent mis en difficulté par ses changements de rythme. Fébrile défensivement, il laisse un trou béant dans son dos après une sortie hasardeuse sur de Bruyne, menant ensuite au but d’Alvarez (27e). La fébrilité a également rejailli sur ses choix et ses centres, où il a fait preuve d’imprécision technique (21e, 43e, 59e). Remplacé par Tsimikas (70e).

- Elliott (4) : titulaire à droite du milieu à trois des Reds, l’Anglais de 19 ans s’est montré proactif en première mi-temps, étant souvent à l’initiative des situations des Reds, grâce à son placement entre les lignes. Il a sans cesse cherché à combiner dans les petits espaces, notamment avec Salah, son relais principal. Il est d’ailleurs l’auteur d’une ouverture lumineuse pour l’Egyptien qui doit mieux négocier son 2 contre 1 (27e). Il a avalé les kilomètres à la pelle, mais souvent dans le vide en seconde mi-temps, avant de finir la rencontre dans les cordes. Remplacé par Chamberlain (70e).

- Fabinho (3) : très nerveux en début de rencontre, le Brésilien a accumulé les fautes inutiles et peut s’estimer heureux d’avoir terminé la rencontre sans avertissement (5e, 7e, 47e). Un jeu bien trop neutre avec ballon où il s’est attelé à trouver des passes latérales ou des remises pour ses défenseurs. Son duo avec Henderson a littéralement pris l’eau face à l’intensité mise par Grealish et De Bruyne par la suite.

- Henderson (4) : son travail souterrain a été terriblement important pour son équipe en première mi-temps. Lors des temps faibles des Reds, il a ratissé plusieurs ballons brûlants (25e, 27e). Avec le ballon, il a également cherché à apporter de la verticalité par des passes tranchantes et quelques projections. Il a en revanche coulé à pic, à l’image de son équipe, au retour des vestiaires, où il n’a pas existé.

- Salah (5) : il a dressé l’état des lieux avant de piquer sur sa première vraie situation. Servi intelligemment par Jota à l’entrée de la surface, il a parfaitement ouvert son pied pour laisser Ederson pantois (17e). Pour le reste, il a souvent manqué de justesse dans le dernier geste (38e, 65e), et également sur un 2 contre 1 qu’il négocie très mal (27e). Il est passé à l’as en seconde période où il a cruellement manqué d’influence. Remplacé par Núñez (70e)

- Gakpo (3) : le Néerlandais a peiné à exister dans la rencontre. Il a souvent donné la sensation de se chercher dans les circuits offensifs des Reds, étant trop peu trouvé entre les lignes. Par bribes, il a pu faire apprécier sa capacité à conserver les ballons dos au but (27e, 34e, 63e), mais in fine, c’est bien trop insuffisant. Plusieurs mauvais choix, à l’image de sa frappe contrée, alors que le jeu réclame un décalage (56e). Remplacé par Milner (82e).

- Jota (5) : à gauche comme dans l’axe, l’international portugais a été la première menace de son équipe. C’est son appel tranchant et sa remise astucieuse qui amènent le premier but de Salah (17e). Il n’est d’ailleurs pas loin de récidiver après une déviation de la tête qui offre un boulevard à l’Egyptien (37e). Sur le plan défensif, il a été vital par son soutien incessant à Robertson en première période. Nettement moins en vue en seconde période lorsque City avait la maîtrise du ballon. Remplacé par Firmino (70e).