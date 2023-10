Les pays hôtes des deux prochains Euros dévoilés !

Alors que le prochain Euro se jouera en Allemagne, le comité exécutif de l’UEFA s’est réuni ces derniers jours afin de décider où se joueront les deux prochaines éditions. Et alors que plusieurs candidatures ont été retirées au fil des mois, il n’y avait pas beaucoup de place au doute quant aux pays qui allaient accueillir les cuvées 2028 et 2032.

Ainsi, et sans surprise, le tandem Royaume-Uni-Irlande s’est vu attribuer l’édition 2028. Pour rappel, parmi les dix stades qui figurent dans la candidature, six se trouvent en Angleterre, un en Irlande du Nord, un en République d’Irlande, un en Écosse et un au Pays de Galles. Seuls deux pays hôtes obtiendront une qualification automatique. L’édition 2032 se jouera en Turquie et en Italie. Pour cette édition, le choix des sites ne se fera qu’en 2026.