Ces fils de stars promis à un destin en or

"Tel père, tel fils". Cruyff, Beckham, Laudrup… nombreux sont les exemples de fils d’anciennes gloires qui ont tenté de marcher sur les traces de leurs aînés, avec des fortunes variées. La famille Thuram fait partie des exemples de réussite. La particularité, c’est qu’il y n’a non pas un, mais deux héritiers pour le père Lilian, Khéphren et Marcus. Ce qui est encore plus symbolique c’est que Khephren, le plus jeune joue à la Juventus, là où Lilian a passé six ans. Là où les fils sont aussi impressionnants, c’est que les deux sont internationaux français. Khéphren est encore au tout début de son aventure avec les Bleus, il n’a qu’une sélection et on ne l’a pas vu dans le groupe depuis novembre 2023. En revanche, Marcus Thuram est clairement en train de s’imposer dans ce groupe, et ça fait maintenant plus de quatre ans qu’il est en sélection. Pour le moment, il n’a pas encore de statut de titulaire. Il a certes joué à l’Euro mais son manque d’efficacité l’empêche d’être considéré comme un élément indéboulonnable.

Au rayon des jolies histoires, il y a la dynastie Maldini. Daniel Maldini, fils de l’illustre défenseur central, perpétue la tradition de sa famille ; jouer au Milan AC. Comme Cesare, son grand-père et Paolo, son père. Daniel est passé par toutes les catégories de jeune avant de connaître le monde pro au Milan. Cependant, il ne s’est pas imposé comme Paolo et a connu plusieurs prêts, que ce soit à la Spezia, Empoli et Monza où il a signé définitivement l’été dernier. Le plus beau moment pour la famille Maldini, c’est quand Daniel est devenu international en novembre dernier. Une première sélection émouvante forcément puisque la famille Maldini aura fait jouer trois générations avec la Squadra Azzurra.

La famille Zidane, destins variés

Enzo le plus grand a pris sa retraite il y a quelques mois, sa carrière est loin de celle de son père mais il a quand même joué dans le monde pro. 1 match, 1 but avec le Real, il est passé par Alavés, Lausanne ou encore Rodez. Enzo était le premier Zidane depuis Zinédine, donc forcément la pression était immense. Ensuite, on a eu Luca Zidane qui a opté pour le poste de gardien de but. Aujourd’hui, il a 26 ans et joue à Grenade en deuxième division espagnole. Luca a aussi un petit passif avec l’équipe de France puisqu’il a gagné l’Euro U17 en 2015. On est sûrement loin de la carrière de très grand gardien qu’il avait imaginé mais à 26 ans, Luca Zidane a encore le temps d’évoluer et pour le moment son parcours est plus que correct. Enfin, les deux derniers ont encore du temps. Théo Zidane a 22 ans et il joue à Cordoba en deuxième division espagnole, comme son frère Luca. Elyaz, lui, n’a que 18 ans. Il a d’ailleurs signé au Betis Séville l’hiver dernier, et il évolue avec la réserve du club andalou.

