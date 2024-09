Franck Ribéry a obtenu son diplôme d’entraîneur UEFA A

Après une belle carrière de joueur, Franck Ribéry (41 ans) souhaite devenir entraîneur. L’ancien joueur du Bayern Munich et de l’équipe de France se prépare donc en ce sens. Hier, il a franchi une nouvelle étape importante. En effet, la FIGC (fédération italienne de football) a dévoilé la liste des nouveaux entraîneurs qui ont réussi ces derniers jours les examens pour le diplôme UEFA A. Parmi eux, on retrouve Ribéry.

La suite après cette publicité

Le Français, qui avait suivi un programme d’enseignement de 192 heures entre juin et juillet, a donc obtenu ce diplôme qui représente la deuxième plus haute qualification pour un entraîneur reconnu au niveau européen. La FIGC explique qu’ils pourront «diriger toutes les équipes de jeunes (y compris la Primavera), toutes les équipes féminines et les premières équipes masculines jusqu’à, et y compris, la Serie C.» Outre Ribéry, Domenico Criscito, Samir Handanovic, ou encore Alessandro Diamanti, sont aussi reçus.

La liste complète de tous les reçus :

Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Battista Carta, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D’Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili , Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Mauro Petrosino, Valerio Pignataro, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone , Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Frank Ribéry, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona et Matteo Zago.