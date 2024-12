Plusieurs départs attendus à Angers

Quinzième de Ligue 1, le SCO d’Angers compte se renforcer cet hiver, et ce, malgré une enveloppe peu élevée. Mais avant, il faudra dégraisser. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe rapporte que quatre joueurs sont invités à aller voir ailleurs : Loïs Diony, Adrien Hunou, Ousmane Camara et Halid Sabanovic. Diony avait par ailleurs reçu de nombreuses offres concrètes cet été, venues de Turquie, de Chine, de Belgique ou encore d’Australie.

La suite après cette publicité

Son départ doit permettre à Angers d’aller chercher un nouvel attaquant. Hunou, quant à lui, est bien parti pour rester jusqu’à l’issue de la saison. Malgré un faible temps de jeu depuis le début de cet exercice, Cédric Hountondji et Esteban Lepaul veulent se battre pour regagner leur place lors de la seconde partie de saison. Enfin, Himad Abdelli et Yahia Fofana - deux des plus grosses valeurs marchandes du SCO - ne devraient pas bouger, sauf en cas de grosses offres.