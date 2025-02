Séville - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Séville pour le compte de la 23e journée de Liga. Actuellement à la 3e place du classement, le Barça peut revenir à deux points du Real Madrid en cas de victoire ce soir en Andalousie. En face, les Sévillans pointent à la 13e place et visent une remontée dans le top 10. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Hansi Flick part sur un 4-3-3 classique. Szczesny dans le but, Koundé et Baldé en latéraux, Araujo associé à Martinez en charnière. Au milieu, De Jong est présent, il accompagne Pedri et Gavi. Enfin en attaque, Raphinha et Yamal entourent Lewandowski. Côté Séville, Xavier Garcia Pimienta aligne son équipe type, Badé est notamment présent en défense centrale tout comme le Belge Lukebakio sur l’aile droite de l’attaque.

Séville : Nyland - Juanlu, Badé, Kike Salas, Pedrosa - Gudelj ©, Sow, Saul - Lukebakio, Romero, Vargas

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Araujo ©, I.Martinez, Baldé - Pedri, De Jong, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha