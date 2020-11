Bayern : Bouna Sarr revient sur sa non-sélection en Bleus

Le Bayern Munich a-t-il privé Bouna Sarr d'une première apparition sous le maillot Bleu ? C'est bien possible puisque Didier Deschamps aurait essayé de le convoquer, mais que les derniers champions d'Europe se seraient opposés à sa sélection selon L'Equipe. C'est au final Ruben Aguilar qui a été choisi pour les matchs contre la Finlande, le Portugal et la Suède.

Et celui est arrivé en provenance de l'OM cet été est revenu sur cet épisode dans un entretien à Téléfoot : « j'ai été contacté pour rejoindre le rassemblement. Après le match de Dortmund juste avant la trêve, je me suis blessé à la cuisse. J'étais en soins donc c'était un peu juste pour moi. Mais à aucun moment le Bayern Munich ne m'a empêché d'aller en sélection, bien au contraire. Après la concertation des médecins du Bayern et de l'Equipe de France, la meilleure décision était de me soigner ». Cela risque donc partie remise pour le joueur découvert au FC Metz.