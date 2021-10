FC Barcelone : Luuk de Jong se fait encore torpiller

En un an, l’attaque du FC Barcelone a sacrément changé. Exit Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann. Désormais, les Blaugranas font confiance à Memphis Depay, Luuk de Jong et Sergio Agüero. Sans oublier Martin Braithwaite qui était déjà présent. Pas de quoi faire lever les foules, même si le jeune Ansu Fati, qui a récemment prolongé son contrat, a redonné le sourire aux socios. Luuk de Jong, en revanche, ne procure pas vraiment le même effet. Lors de son arrivée au Camp Nou, Joan Laporta s’était pourtant montré élogieux à son encontre.

« C’est un plaisir de faire cette présentation. Nous avons vu que c’est une personne qui peut beaucoup nous apporter footballistiquement parlant. Nous aimons sa façon d’être. Il peut nous marquer beaucoup de buts. Nous avons réussi à le recruter au dernier moment. Vous savez que c’est au dernier moment que se sont décidés des dossiers chauds du club, dont celui de De Jong. Nous avons une grande équipe. »

Cependant, personne n’est dupe et ce discours, c’était surtout pour la forme. Car depuis qu’il porte le maillot blaugrana, le Hollandais ne fait qu’encaisser les critiques. Utilisé à 7 reprises, toutes compétitions confondues, le numéro 17 du Barça n’a marqué qu’une fois. Pas fameux. Après la débâcle à Benfica (0-3), ses nombreux ratés lui avaient valu les remontrances de la presse catalane.

De Jong encore pointé du doigt

Hier soir, ce n’était pas mieux. Alors que les Culés ont enfin lancé leur campagne européenne en battant le Dynamo Kiev (1-0), le seul joueur blaugrana pointé du doigt a été de Jong. Élément le moins bien noté de l’équipe, le Batave en a encore pris pour son grade. « Il n’y a pas moyen. Il a raté une occasion de la tête de manière incompréhensible. Il a reçu des sifflets du public et Koeman l’a remplacé à la mi-temps », écrit Sport. Une nouvelle fois signalé après un énorme raté (à la 18e minute), Luuk de Jong n’a donc pas marqué des points pour sa première titularisation depuis le fiasco lisboète.

« Le Camp Nou sait que ce n’est pas un virtuose du ballon rond, mais s’il a été recruté c’est pour terminer des actions comme celle-ci. Il a eu deux occasions, mais le public était ensuite désespéré. Son jeu, trop statique, n’a pas aidé le Barça. (…) Le deuxième but de Luuk de Jong avec le maillot du Barça attendra », peut-on lire dans le quotidien espagnol. Autant dire que s’il ne retrouve pas de l’efficacité très rapidement, l’ancien joueur de Séville va vivre un très long calvaire à Barcelone.