FC Barcelone : tout le monde s'acharne sur Luuk De Jong

Son aventure au FC Barcelone avait déjà mal débuté. Alors que le club catalan avait vu partir Lionel Messi et qu’il était en train de renvoyer Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, il a surpris tout le monde en recrutant Luuk De Jong. Âgé de 31 ans, le Hollandais a été prêté par Séville. Rapidement, des voix se sont élevées pour demander des explications à Joan Laporta.

De Jong est-il vraiment un joueur digne de porter les couleurs du Barça ? Comment un attaquant n’ayant inscrit que 10 buts en 69 matches de Liga a-t-il pu être recruté ? À Barcelone, des voix expliquent que cette arrivée aurait été négociée pour contenter un peu Ronald Koeman. Mais aujourd’hui, plus personne ne veut de De Jong, ni de Koeman d’ailleurs.

Critiqué de toutes parts

Hier soir, l’attaquant Batave faisait d’ailleurs partie des joueurs pointés du doigt après la débâcle du Barça face à Benfica (0-3). La raison ? De Jong a raté deux énormes occasions de but (30e, 57e) qui auraient pu permettre à son équipe d’égaliser puis de prendre l’avantage sur les Aguias. Autant dire que les commentaires à son sujet sont gratinés. « Ce De Jong, je ne sais pas quel c… l’a recommandé », s’est lâché l’ancienne gloire du Barça Luis Suarez Miramontes au micro de la Cadena SER. Dans les journaux catalans aussi, le Batave a pris cher.

Après lui avoir mis la plus mauvaise note du match, un 2 (sur 10), Sport a écrit : « un 9 du Barça ne doit pas rater une occasion devant un but vide, comme celle que lui a donnée Frenkie De Jong. Il n’a donné aucune solution dans la surface. » Et pour Mundo Deportivo, « De Jong a raté un but immanquable pour un 9 ». Les supporters culés pleurant après avoir vu l’attaque de leur équipe passer de Messi-Suarez-Griezmann à Memphis-De Jong-Coutinho (sans oublier les blessés Braithwaite et Agüero) n’ont pas fini de sécher leurs larmes.