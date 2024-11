Mercato : le Sporting CP se prépare à une saignée à près de 200 M€

Ce soir, le Sporting CP accueille Arsenal pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions. Il s’agira de la première rencontre des Portugais sans Ruben Amorim. Ce dernier a quitté il y a quelques jours son club pour prendre les commandes de Manchester United, avec plus de succès que ses prédécesseurs, il faut l’espérer pour lui. Son départ en plein milieu de la saison est forcément une énorme perte pour l’écurie basée à Lisbonne. Ce, même si pour le moment, elle a enchaîné deux succès face à Braga en championnat (4-2) et contre l’Amarante Futebol Clube en Coupe du Portugal (6-0) sous les ordres de João Pereira, promu à la tête de l’équipe première après avoir dirigé la réserve du SCP.

Mais il va vivre son baptême du feu ce soir face aux Gunners. Cela n’inquiète pas le Sporting CP, leader invaincu de son championnat, et le Portugal, qui croit en cette équipe. D’autant qu’elle est composée de plusieurs éléments qui attirent les regards. En tête de liste, on retrouve Viktor Gyökeres (26 ans). Le Suédois, auteur de 21 réalisations cette saison, a l’Europe à ses pieds. Manchester United, où officie son ancien coach, ou encore le FC Barcelone, qui veut l’acheter pour 70 M€ avant de le prêter une saison au SCP, sont les deux écuries les plus séduites par son profil. Si le principal intéressé a avoué récemment qu’il ne changerait pas d’air cet hiver, il faudra connaître la position de son club, qui a fixé sa clause libératoire à 100 M€.

Le SCP victime de son succès

Comme lui, Geovany Quenda a aussi une cote folle. Outre le PSG, Manchester City et la Juventus, Marca révèle ce mardi que Ruben Amorim aimerait le faire venir à MU. Un montant de 60 M€ est évoqué. Mais la publication ibérique rappelle que la clause libératoire du jeune joueur de 17 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, est proche des 100 M€. L’écurie portugaise peut déjà se frotter les mains avec sa nouvelle pépite. Elle peut en faire autant avec Francisco Trincão (24 ans). Auteur de 3 buts et de 8 assists cette saison, le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2026 intéresse du très beau monde. En effet, O Jogo assure ce mardi que le Bayern Munich et Manchester City ont coché son nom et vont même le superviser ce soir face à Arsenal.

Ce qui est une excellente nouvelle pour le SCP et le Barça, qui envisage de lever son option de rachat de 20 M€. Il faut rappeler que le FCB possède aussi 50% sur la plus-value d’une future revente. De son côté, Relevo indique que le FC Valence a entamé les discussions avec l’écurie lisboète afin de tenter d’obtenir le prêt d’Iván Fresneda (20 ans). Selon la publication ibérique, le club ché a ses chances puisque le Sporting CP n’est pas contre un départ de celui qui a participé à 3 rencontres cette saison. Mais rien n’est encore décidé puisqu’il faudra voir ce que le nouvel entraîneur du SCP veut en faire. Le mercato d’hiver promet donc d’être agité pour le club de Lisbonne, qui a trois dossiers à près de 200 M€ à gérer (Gyökeres, Quenda et Trincão). Et il devra faire sans son directeur sportif Hugo Viana, en partance pour Manchester City.