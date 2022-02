Barça : Ansu Fati donne de ses nouvelles

Blessé depuis le match de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao en janvier dernier (2-3), Ansu Fati vit une saison compliquée puisqu'il avait déjà été écarté des terrains au début de saison à cause d'une blessure contractée la saison dernière. Son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines.

La suite après cette publicité

Se soignant à Madrid, le jeune espagnol a donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par les médias espagnols. «Je suis très heureux, tout se passe très bien», indique le joueur de 18 ans, actuellement blessé au tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche.

📌 Ansu Fati is still in Madrid treating his recovery: "I'm very happy, everything is going very well". 👍🏼



🎥 @diarioas#FCBlive | #FCBarcelona | #AnsuFati | #LaLiga | #LaLigaSantander pic.twitter.com/mD7kiVoz2e