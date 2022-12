EdF : Karim Benzema réclamait plus de temps avant de quitter le Qatar

La suite après cette publicité

Chaque jour depuis la fin de la Coupe du Monde amène son lot d'informations supplémentaires sur le départ précipité de Karim Benzema du Qatar. Déjà diminué par une blessure précédente, le Madrilène a dit adieu au Mondial après une nouvelle blessure survenue à un entraînement. Entre tensions avec le staff technique et malaise avec certains de ses coéquipiers, le Ballon d'Or 2022 a dit adieu à la compétition avant même son début. Nous vous parlions hier du check-up complet que le joueur n'a pas souhaité faire.

Cela a nourri pas mal d'incompréhension et de la méfiance de la part du staff médical, et probablement joué dans l'esprit de Didier Deschamps de renvoyer Benzema chez lui. RMC précise que l'attaquant de 35 ans, qui a pris sa retraite internationale hier, aurait souhaité obtenir plus de temps avant d'être officiellement déclaré forfait, le sélectionneur tenant à avoir tout le monde de disponible au premier match. Il réclamait la patience qu'a pu obtenir par exemple un Raphaël Varane, absent lors du 2e match face au Danemark.

