Qualifs CdM 2026 : le calendrier des Bleus est connu

Didier Deschamps avait pointé du doigt le manque de visibilité du tirage au sort cet après-midi. Et cela se répercute naturellement sur les calendriers. Ce vendredi, l’UEFA a en effet dévoilé les agendas des nations européennes en vue de la Coupe du Monde 2026. En raison de son statut de quart de finaliste de la Ligue des Nations, l’équipe de France navigue à vue et a donc deux options sur la table. En cas de défaite face à la Croatie au mois de mars, les Bleus intégreront un groupe de 5 nations (car ils entameront leur qualification normalement, c’est-à-dire en juin), en l’occurrence le groupe L, tiré ce midi. Ils entameront leur campagne à Gibraltar en juin, puis recevront la Tchéquie trois jours plus tard.

S’enchaîneront un déplacement chez les Îles Féroé et la réception du Monténégro en septembre, puis un match en Tchéquie et l’accueil de Gibraltar un mois plus tard. Ils clôtureront leurs qualifications en recevant les Îles Féroé puis en se déplaçant au Monténégro. Pour l’autre cas de figure possible, à savoir une défaite contre la Croatie en mars, c’est donc le groupe D qui les attendraient, composé de 5 équipes. Ils commenceraient alors en juin avec un match à l’extérieur contre l’Ukraine, et logiquement délocalisé en Pologne ou en Allemagne, puis un match à domicile contre l’Islande. Un mois plus tard, en octobre, ils remettraient le couvert à la maison contre l’Azerbaïdjan, puis un match loin de leurs bases contre les Islandais. Ils termineraient avec la réception de l’Ukraine en novembre, et une rencontre en Azerbaïdjan.

Les calendriers détaillés :

Si victoire contre la Croatie en mars :

Ukraine - France, le 5 septembre 2025

France - Islande, le 9 septembre 2025

France - Azerbaïdjan, le 10 octobre 2025

Islande - France, le 13 octobre 2025

France - Ukraine, le 13 novembre 2025

Azerbaïdjan - France, le 16 novembre 2025

Si défaite contre la Croatie en mars :

Gibraltar - France, le 6 juin 2025

France - Tchéquie, le 9 juin 2025

Îles Féroé - France, le 5 septembre 2025

France - Monténégro, le 8 septembre 2025

Tchéquie - France, le 9 octobre 2025

France - Gibraltar, le 12 octobre 2025

France - Îles Féroé, le 14 novembre 2025

Monténégro - France, le 17 novembre 2025