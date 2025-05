Ninho révèle comment il a appris la montée du Paris FC lors de son concert

Très attaché au Paris FC dont il est devenu l’un des nouveaux ambassadeurs ces dernières semaines, le rappeur Ninho était présent à Charléty ce soir pour fêter officiellement la montée du club en Ligue 1. Il a notamment révélé au micro de beiN comment il avait appris la promotion des Franciliens la semaine dernière lors de son concert au Stade de France.

«On suivait la victoire, et on nous disait à l’oreillette, lorsqu’on chantait, qu’on était qualifié (promu, en fait). Ca m’a fait vraiment plaisir. C’était magnifique, on a fait double concert et ça s’est très bien passé. Le lendemian, on a mis les affiches, on a gagné, célébré. C’est une célébration pour Paris, une évolution. Le Paris FC, ça représente toute notre jeunesse, c’est la barrière entre le foot de quartier et le foot pro. On rêve encore plus grand maintenant qu’ils sont en L1.»