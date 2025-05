Jürgen Klopp admiratif devant l’évolution du Paris FC

Président des opérations football du groupe Red Bull, co-repreneur du Paris FC, Jürgen Klopp était à Charléty pour célébrer avec les supporters et le staff la montée en Ligue 1 du club, qui va devenir le deuxième club parisien de l’élite. «C’est une réussite extraordinaire, celle du coach et de l’équipe. J’adore la manière dont on s’est développé cette année. Avoir cette dernière rencontre à domicile, c’est un cadeau. C’est rare dans la vie d’un footballeur de pouvoir jouer un match qui est simplement une célébration», a déclaré l’ancien de Liverpool au micro de Téléfoot.

La suite après cette publicité

Le plus dur est à venir désormais pour le Paris FC, qui ambitionne de se hisser au niveau des cadors de Ligue 1. Un projet qui passera par des investissements conséquents cet été, eux qui prévoient de mettre à disposition du club un budget de 70 à 80 millions d’euros. Si Pierre Ferracci veut réaliser, comme il l’a annoncé, un projet similaire à l’Atalanta, les premières briques se posent dès maintenant.