OL : le message d’adieu énigmatique d’Houssem Aouar

La suite après cette publicité

Formé à l’Olympique Lyonnais après avoir intégré son centre de formation en 2009 à l’âge de 11 ans, Houssem Aouar va quitter le club rhodanien. Dans la foulée d’une saison compliquée, avec seulement 18 apparitions sous le maillot de l’OL toutes compétitions confondues, le milieu de terrain, qui arrivait en fin de contrat à la fin du mois de juin, va s’engager avec l’AS Rome, comme nous le révélions dernièrement. Et si les Gones ont déjà publié un communiqué pour officialiser la nouvelle, la réaction du joueur de 24 ans était particulièrement attendue. Et elle ne s’est finalement pas trop fait attendre. En effet, l’Algérien a également publié un message d’adieu pour faire un dernier point avant de voguer vers un nouvel horizon. «Lettre à cœur ouvert au club pour lequel mon cœur bat et battra toujours… Ce club, c’est bien entendu l’Olympique Lyonnais. Équipe emblématique qui m’a toujours fait rêver et ce, depuis mon plus jeune âge», a notamment écrit le principal intéressé en préambule avant d’envoyer une petite pique à son désormais ancien employeur.

«Il est aujourd’hui grand temps de tourner cette page et d’ajouter un nouveau chapitre à mon histoire. Ce départ, je l’avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C’est un vœu que j’avais déjà formulé il y a 3 ans, en 2020. Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin. Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m’a semblé à l’époque plus sain de ne pas m’étendre sur la question en cours de saison afin de ne pas impacter le bon état d’esprit du groupe. Cependant, le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place. Pour l’heure, c’est le cœur lourd que je vous fais mes au revoir», a continué d’expliquer Houssem Aouar comme pour justifier son choix avant de conclure en remerciant Jean-Michel Aulas, tout l’encadrement de l’OL mais aussi et surtout les supporters du club rhodanien.

À lire

Mercato : le double coup séduisant visé par l’OL