Barça : la signature de Sergiño Dest officialisée ce week-end ?

Désireux de se renforcer au poste de latéral droit après la récente signature de Nelson Semedo en faveur des Wolves, le FC Barcelone n’a pas hésité très longtemps avant de jeter son dévolu sur le jeune défenseur droit de l’Ajax Sergiño Dest. Le quotidien espagnol Mundo Deportivo nous informe que l’objectif des Culés est de signer le joueur formé à l’Ajax dès ce week-end. D’autant que les discussions entre les deux parties se seraient accélérées ces derniers jours après l’offre des Catalans. Ces derniers seraient prêts à offrir 20 M€ avec éventuellement un bonus de 5 M€.

S’il y a déjà un accord total entre le club espagnol et le jeune international américain, les deux parties doivent toutefois trouver un terrain d’entente sur la formule du transfert. En cas d’accord, la venue du natif d’Almere pourrait être officialisée en début de semaine prochaine après le premier match du Barça contre Villarreal dimanche. À noter également que le Bayern Munich ne serait pas très loin dans ce dossier et pourrait se jeter sur ce jeune prometteur en cas d’échec avec le FC Barcelone. Toutefois, celui dont le contrat prend fin en 2022 aurait donné sa préférence à la Liga et Ronald Koeman, le technicien néerlandais du club espagnol.