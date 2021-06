Maxime Gonalons souhaiterait revenir à l'OL

L'expérience. Maxime Gonalons (32 ans) était venu à Grenade à l'été 2019 pour apporter tout son vécu. Et c'est ce que le milieu de terrain a bien fait ces deux dernières saisons (44 apparitions en Liga), accompagnant notamment le club nazari dans sa progression et dans sa découverte de l'Europe la saison passée (14 titularisations en Europa League).

Oui mais voilà, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023, l'international tricolore (8 sélections) a des envies d'ailleurs, comme l'explique le quotidien local El Ideal. Le Français et sa famille auraient le mal du pays. Le journal explique que le natif de Vénissieux se verrait bien retourner à l'Olympique Lyonnais, son club formateur.

Trop cher pour l'OL

Et visiblement, le dossier est sur la table des dirigeants rhodaniens. Selon les informations d'El Ideal et de As, les Gones ne sont pas disposés à mettre la somme aujourd'hui demandée par les Andalous pour le transfert de leur ancien capitaine, à savoir 4 M€. La situation évoluera-t-elle au cours de l'été ? L'intéressé tentera sans doute de peser de tout son poids pour ce faire.

Si ses rêves de retour à l'OL échouent, il se rappellera qu'il y a quelques semaines de cela, le Stade Rennais, où officient un entraîneur (Bruno Genesio) et un directeur sportif (Florian Maurice) qu'il connaît bien, a également été annoncé sur ses traces. De quoi alimenter la thèse d'un probable retour en Ligue 1 pour Maxime Gonalons cet été.