Vidéo : la décision de la LFP pour Bordeaux-Rodez scandalise la Twittosphère

La sentence est irrévocable. Si la saison 2022-2023 a rendu son verdict, le championnat de Ligue 2 était encore dans le flou à cause de la rencontre opposant Bordeaux à Rodez, interrompue à la suite de l’agression surréaliste d’un supporter à l’encontre de Lucas Buades après l’ouverture du score de ce dernier. Après avoir repoussé la décision d’une semaine, la commission de discipline de la LFP a annoncé le verdict. Rodez remporte sur tapis vert la rencontre et se maintient donc. En revanche, cette décision condamne Annecy à la descente en National. Le FC Metz assure de son côté sa montée en Ligue 1. Le club au scapulaire écope également d’un point de suspension pour la prochaine saison et de la fermeture pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis de la Tribune Sud, au Matmut Atlantique. Une décision qui a vivement fait réagir la Twittosphère !

