Le PSG va devoir sortir le chéquier pour ses indésirables !

Actif dans le sens des arrivées, le Paris Saint-Germain est également déterminé à réduire son effectif lors de ce mercato estival. Ainsi, si Georginio Wijnaldum, Thilo Kehrer, Colin Dagba, Xavi Simons, Arnaud Kalimuendo, Marcin Bulka ou encore Angel Di Maria ont quitté le club cet été, d'autres joueurs du groupe parisien sont aussi poussés vers la sortie. Mais à en croire les dernières informations du Parisien, le PSG va devoir sortir le chéquier pour parvenir à ses fins. Et pour cause.

Annoncé dans le viseur de Galatasaray et Fenerbahçe, Mauro Icardi aimerait obtenir une compensation financière en cas de transfert vers un autre club. A ce titre, Wanda Nara, femme et représentante de l’attaquant argentin, se trouve d'ailleurs à Istanbul pour préparer l'avenir de son mari. Des indemnités que le PSG souhaiterait évidemment éviter. Mais ce n'est pas tout. Idrissa Gueye, approché par Everton, et Ander Herrera, par l’Athletic Club Bilbao, réclament également une compensation PSG pour accepter un départ.