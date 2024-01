LdC (F) : l’OL terrasse St. Pölten et s’assure la première place du groupe B

La cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions était au programme ce jeudi avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et St. Pölten. Qualifiées pour le tour suivant de la compétition, les Fenottes souhaitaient s’assurer la première place du groupe B face à des Autrichiennes d’ores et déjà éliminées de la compétition, squattant à la dernière place avec seulement une unité au compteur.

La suite après cette publicité

En Autriche, les joueuses de Sonia Bompastor ont su faire la différence au cours du premier acte grâce à un doublé d’Ada Hegerberg (21e, 36e) et à une réalisation de Sara Däbritz (22e). En fin de partie, l’Allemande a récidivé pour s’offrir une seconde réalisation dans cette rencontre (87e). Entre-temps, Vanessa Gilles (55e), Dzsenifer Marozsan (79e) puis Kadidiatou Diani (83e) ont contribué au large succès des Rhodaniennes (7-0). Mission accomplie pour l’équipe féminine de l’OL qui reste toujours invaincue cette saison en C1 !