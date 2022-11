CdM 2022, EdF : les Bleus premiers de leur groupe si...

Tout est désormais plus simple pour l'équipe de France, au moment d'aborder son troisième et dernier match de poules contre la Tunisie, dans le groupe D de cette Coupe du monde au Qatar. Le fruit d'un travail sérieux avec deux victoires, face à l'Australie et le Danemark. Les Bleus sont assurés d'être qualifiés pour les huitièmes de finale mais pas encore sûr d'être premiers.

Pour valider cette première place, l'équation est simple : il ne faut pas perdre contre les Aigles de Carthage, un match nul suffirait. Dans le cas contraire et une défaite des tricolores, il faudrait que l'Australie ne s'impose pas contre le Danemark ou s’impose mais étant toujours derrière à la différence de buts (-2 contre +4).