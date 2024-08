Sondage : vous pensez que Gérard Lopez a condamné Bordeaux

La situation des Girondins de Bordeaux est bien dramatique. L’historique club français a été rétrogradé en National par la DNCG et a donc déposé le bilan. Un dépôt de bilan souhaité par Gérard Lopez qui a également décidé de renoncer à la perte du statut professionnel de l’équipe et donc la fermeture du centre de formation. Tout cela dans le but de geler les dettes et d’essayer de repartir sur des bases économiques plus saines.

Gérard Lopez est-il responsable de la situation actuelle de Bordeaux ? OUI NON Partage ta réponse

Car depuis plusieurs années, Bordeaux est en pleine crise économique (en plus de sportive). Depuis la vente à M6, le club a doucement coulé et cela s’est accéléré sous les ordres de Gérard Lopez qui a donc, après avoir laissé le LOSC dans une situation inquiétante financièrement et fait sombrer Mouscron, été l’un des responsables de la faillite bordelaise. Dans un sondage publié sur notre site, vous avez été unanimes. Sur près de 105 000 votants, 89% estiment que Gérard Lopez est le seul responsable de cette situation.