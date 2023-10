La nouvelle menace que brandit l’Arabie saoudite contre le football européen

La suite après cette publicité

Inutile de revenir sur le mercato colossal réalisé par les clubs saoudiens - et en particulier les 4 clubs financés par le gouvernement (Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Nassr) - tant il est encore présent dans les esprits. Après avoir recruté des joueurs du calibre de Neymar, de Sadio Mané ou de Karim Benzema, le championnat saoudien a montré qu’il fallait le prendre au sérieux. Et ce n’est pas terminé…

Pour avoir un grand championnat, il faut des stars, des clubs qui sortent des jeunes régulièrement, une bonne réalisation TV… mais aussi de bons arbitres. Et ça, les Saoudiens l’ont aussi compris. Comme l’explique le sérieux média The Telegraph, le gouvernement du pays arabe cherche désormais à améliorer le niveau de ses arbitres.

Les meilleurs arbitres dans le viseur

Le journal indique notamment que la fédération saoudienne a approché plusieurs arbitres de Premier League pour qu’ils rejoignent la Saudi Pro League. Parmi les arbitres contactés, il y a notamment Michael Oliver, habitué des gros chocs du championnat britannique. Il n’y a pas qu’en Angleterre que les Saoudiens veulent faire leurs emplettes puisque Szymon Marciniak, arbitre de la dernière finale du Mondial entre autres, a aussi été approché.

C’est le Suisse Manuel Navarro, ancien arbitre FIFA, qui s’occupe de gérer ce recrutement ambitieux. Le média indique que, pour l’instant, il n’a pas encore été explicitement question de contrats et de salaires, mais les championnats européens savent déjà qu’ils ne pourront pas rivaliser face aux propositions juteuses qui vont arriver dans les semaines à venir…