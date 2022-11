Équipe de France : nouvelles révélations fortes sur la relation entre Karim Benzema et le reste du groupe !

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, plusieurs informations concernant le départ de Karim Benzema sont sorties dans les médias. On y apprenait notamment qu'une bonne partie du vestiaire était en quelque sorte soulagée par son forfait, et que l'ambiance au sein du groupe tricolore serait meilleure sans le Madrilène. Ce qui a d'ailleurs été démenti par Aurélien Tchouaméni après la victoire 2-1 face au Danemark : « je voulais revenir sur quelque chose qu’on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu’on se sentait mieux depuis qu’il était plus là. C’est totalement faux parce que même quand il était là ça se passait déjà très bien ».

Sur les réseaux sociaux, l'attaquant du Real Madrid a lui publié quelques messages assez énigmatiques qui ont été sujets à interprétation pour beaucoup. Mais pour RMC Sport, on serait bien loin d'une situation de tension entre le Lyonnais et les autres joueurs de l'Equipe de France. La radio nous apprend notamment qu'au moment d'apprendre le forfait du buteur, l'ambiance était assez morose.

Benzema, loin d'être un indésirable

« Une salle de dîner plongée dans le silence le plus total », indique ainsi RMC Sport, ce qui montre que le forfait de Benzema a tout de même été perçu comme quelque chose de très négatif en interne et n'a pas été célébré, loin de là. Le média rajoute que tout se passait bien entre la vedette du Real Madrid et le reste du groupe lors de ce rassemblement. Certes, sa figure était imposante en interne, mais aucun problème n'a été à signaler, que ce soit avec les tauliers du vestiaire comme avec les joueurs les moins expérimentés.

Les jeunes joueurs appelés par Didier Deschamps étaient même très fiers d'évoluer aux côtés de celui qui a remporté le dernier Ballon d'Or, confirme le média. Autant dire que si on se fie à ces informations, la théorie d'un Benzema indésirable dans le vestiaire bleu ne tient pas vraiment. Quoi qu'il en soit, KB9 ou pas, les Bleus ont particulièrement bien lancé leur Mondial et confirment clairement leur statut de favori dans cette Coupe du Monde 2022 auprès des parieurs et des bookmakers...