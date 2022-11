Coupe du Monde 2022 : l'équipe de France est soulagée par le départ de Karim Benzema

La suite après cette publicité

La première semaine de l'équipe de France au Qatar aura connu des hauts et des bas. L'essentiel est assuré avec cette première victoire face à l'Australie 4-1, qui permet d'entrevoir la lumière des 8es de finale. Un nouveau succès contre le Danemark ce samedi (17h) et la qualification sera assurée. Les Bleus ont également connu quelques déconvenues avec les forfaits de Karim Benzema avant même le début de la compétition, puis de Lucas Hernandez dès la 8e minute de la rencontre face aux Australiens.

Ces deux coups durs ont pourtant eu des effets différents sur les troupes de Didier Deschamps. Si les joueurs et le staff médical se sont succédés dans la nuit au chevet du latéral gauche afin de le réconforter, lui dont la saison est probablement terminée, ce n'est pas du tout le cas avec le Madrilène. Selon L'Equipe, seul Marcus Thuram est venu personnellement prendre des nouvelles du Ballon d'Or à son retour de la clinique Aspetar tard le soir. Benzema est ensuite parti au petit matin le lendemain, sans croiser personne, sans dire au revoir.

Le groupe vit mieux sans Benzema

Ce départ en catimini en a étonné plus d'un dans le groupe et ça n'a pas manqué d'être remarqué. Surtout que les joueurs, enfin au complet, se sont retrouvés pour la première fois tous ensemble le dimanche soir pour faire toutes sortes d'activités ensemble (jeux de cartes, jeux vidéo, billard). Cette bonne humeur ambiante n'est pas vraiment un hasard car depuis le départ de l'attaquant de 35 ans, «l'atmosphère est plus légère» pour reprendre les termes de L'Equipe paru ce samedi.

Les joueurs communiquent mieux entre eux, surtout les plus anciens et les nouveaux, dont la maturité et le professionnalisme impressionnent en interne. Les relations sont apaisées, comme Giroud et Mbappé, ce qui n'avait pas été le cas à l'Euro avec les critiques du premier cité envers le second. À l'été 2021, Didier Deschamps n'avait pas non plus réussi à trouver cette alchimie. Mise en difficulté par les restrictions sanitaires, son organisation avait été critiquée. Cette fois, la formule est la bonne, pour le plus grand bien de l'équipe de France.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur un premier but d’Olivier Giroud coté à 5,40, pour remporter 54€. (cotes soumises à variation)