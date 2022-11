Coupe du monde 2022, Équipe de France : la gestion du cas Benzema interroge

La suite après cette publicité

L'annonce du forfait de Karim Benzema, et la sidération qu'elle a engendrée pour de nombreux observateurs de l'équipe de France, ont laissé place à l'incompréhension. Le Madrilène était-il prêt à reprendre l'entrainement collectif avec ses coéquipiers ? La question a le mérite d'être posée. La gestion du retour du Ballon d'Or 2022 est sur toutes les lèvres et Samir Nasri a été le premier à ouvrir le débat en s'exprimant sur le plateau de Canal +.

Selon l'ancien joueur professionnel reconverti en consultant, il aurait fallu mieux gérer le cas Karim Benzema pour le mettre dans les meilleures conditions pour la phase à élimination directe sans précipiter son retour à la compétition. «Je trouve que la gestion a été mauvaise avec lui c'est un joueur spécial qui requiert une attention spéciale. On n'avait pas forcément besoin de Benzema pour l'Australie, la Tunisie et le Danemark», a notamment confié Samir Nasri.

Une blessure et un forfait évitable ?

Visiblement très remonté, l'ancien joueur de Marseille, d'Arsenal et de City entres autres, a continué son coup de gueule. «C'est un joueur qui te fait franchir un palier et donc on en avait besoin pour les matches à élimination directe. Fallait pas le pousser, c'est un joueur la saison dernière qui a joué près de 60 matchs, c'est normal qu'il ressente une certaine fatigue, il a 34 ans. Donc je pense qu'il fallait pas forcément pousser pour ce début de compétition» a-t-il conclu amer.

Il faut dire que Samir Nasri a échangé avec Karim Benzema par téléphone, peu après l'annonce de son forfait, et l'attaquant du Real Madrid était clairement «dépité», selon les aveux du consultant qui pointe du doigt la responsabilité du staff médical de l'équipe de France dans ses propos. En effet, il répète notamment à deux reprises qu'il aurait mieux fallu ne pas le «pousser» à revenir trop tôt. D'autant plus que dans la foulée de ses déclarations, des détails sur l'arrivée du Madrilène à Clairefontaine sont sortis dans les médias.

Des signes avant-coureurs ?

On apprend notamment que Karim Benzema est arrivé au point de rassemblement de l'équipe de France et le joueur du Real Madrid a tout de suite commencé un programme de reprise adapté. Très appliqué, le principal intéressé semblait capable d'être de retour pour la première rencontre des Bleus face à l'Australie ce mardi. Néanmoins, le doute n'a jamais été complètement levé dans la tête du sélectionneur, Didier Deschamps, qui prenait le cas de son attaquant de pointe très au sérieux.

Outre sa méforme physique, le comportement de Karim Benzema à Clairefontaine aurait pu mettre la puce à l'oreille du staff médical de la sélection tricolore. Distant et perturbé, le Madrilène n'était pas au top de sa forme et ça se voyait, selon les dernières informations de nos confrères de L'Equipe. La prise en charge de son cas commence, dès lors, à réveiller les doutes, notamment dans l'entourage de l'attaquant du Real. Malheureusement la suite de l'histoire est désormais connue, les doutes sont devenus réalité et l'équipe de France a perdu un de ses meilleurs atouts offensifs. Il est désormais temps de comprendre comment cette situation n'a pu être évitée.