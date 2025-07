L’incroyable fortune récoltée par l’Eintracht Francfort en vendant ses attaquants !

Troisième de Bundesliga, l’Eintracht Francfort disputera la prochaine Ligue des Champions et s’est affirmé comme un club majeur du football allemand ces dernières années. Remportant notamment la Ligue Europa 2022, les Aigles ont su s’affirmer sur le devant de la scène et ont toujours réussi à mettre leurs attaquants dans les meilleures dispositions possibles. Il est vrai que le jeu offensif mis en place par l’Eintracht Francfort sur les dernières années avec des coachs ambitieux comme Niko Kovac, Adolf Hütter, Oliver Glasner et Dino Toppmöller a aidé. Néanmoins, les choix ont été également précieux.

Recrutant Sébastien Haller à Utrecht pour 12 millions d’euros et Luka Jovic en prêt de Benfica (recruté pour 22,3M€ en 2019), à l’été 2017, Francfort a su les mettre en valeur, notamment lors de la saison 2018/2019. Dans un exercice où Francfort atteindra notamment la demi-finale de la Ligue Europa, le premier inscrira 20 buts et délivrera 12 passes décisives en 41 matches quand le second aura marqué 27 réalisations et offert 7 offrandes en 48 rencontres. Sébastien Haller rapportera 50 millions d’euros en partant à West Ham quand Luka Jovic permettra à Francfort d’obtenir 63 millions d’euros avec son départ au Real Madrid. Le début d’une machine qui a continué à s’entretenir.

401 M€ sur 6 attaquants

Pour remplacer les deux hommes, Francfort misera sur André Silva (AC Milan), Bas Dost (Sporting CP) et Dojan Jovelcic (Étoile Rouge de Belgrade) pour seulement 14 millions d’euros. Et si les deux derniers ne rapporteront pas grand-chose à Francfort, André Silva se relancera parfaitement. Resté deux ans, le Portugais partira pour 23 millions d’euros au RB Leipzig après 45 buts et 15 passes décisives en 71 matches avec les Aigles. Son remplaçant Rafael Borré arrivé libre de River Plate ne sera pas une grosse réussite financière, même s’il est arrivé libre et reparti pour 6,5 M€, ni même sportive malgré son importance dans le sacre lors de la Ligue Europa 2022, mais il aura permis de maintenir un équilibre sportif avant le prochain gros coup de Francfort.

Arrivé libre du FC Nantes à l’été 2022, Randal Kolo Muani va tout casser en un an. Directement incontournable, il marquera 26 buts et délivrera 17 passes décisives en 50 rencontres. Un impact immédiat qui poussera le Paris Saint-Germain a déboursé 95 millions d’euros pour s’adjuger ses services. La saison suivante, Francfort va attirer librement Omar Marmoush de Wolfsbourg et Hugo Ekitike débarquera du Paris Saint-Germain en prêt payant de 3,5 M€ avant d’être recruté à l’été 2024 pour 31,5 M€. Sportivement, les deux hommes se montreront, eux aussi, incontournables et rapporteront gros. L’hiver dernier, Omar Marmoush a ramené 75 millions d’euros avec sa vente à Manchester City quand Hugo Ekitike vient de rapporter 95 millions d’euros avec sa vente cet été à Liverpool. Six joueurs, 301 millions d’euros récupérés, le bilan est optimal pour Francfort.

Un homme derrière ce succès

S’il n’a pas participé aux trois premiers gros dossiers, Markus Krösche est à l’origine des ventes records de Randal Kolo Muani, Omar Marmoush et Hugo Ekitike. Surnommé par Bild, Krösche, le roi de l’argent, le dirigeant de 44 ans est une des références à son poste. Et pourtant son parcours et surprenant. Formé au Werder Brême et disputant 356 matches avec Paderborn comme milieu défensif, il étudiera après sa carrière l’automobile, la gestion d’entreprise et obtiendra sa licence d’entraîneur. Adjoint à Paderborn et Leverkusen, il se lancera dans la direction sportive par la suite. Un rôle dans lequel il excelle et met tout le monde d’accord. L’écrivain allemand Micky Beisenherz a notamment déclaré : d«'autres grands clubs ont besoin d’investisseurs saoudiens pour leur financement à plusieurs millions de dollars. L’Eintracht a juste besoin de Krösche». Déboursant 26 millions d’euros sur Elye Wahi (Olympique de Marseille) cet hiver et 21 millions d’euros sur Jonathan Burkardt (Mayence) cet été, Markus Krösche tentera une nouvelle fois de faire fructifier le travail exceptionnel qu’il réalise avec sa cellule de recrutement. Francfort se frotte déjà les mains.